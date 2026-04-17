Actualización: Este es el NUEVO horario de Sabrina Carpenter en Coachella 2026 para la semana 2; ¿Cómo ver la presentación EN VIVO gratis?
Esto es TODO lo que debes de saber sobre la presentación de Sabrina Carpenter en Coachella 2026.
Este viernes 17 de abril comenzará la segunda semana de el festival de música de Coachella 2026 y si bien, la primera jornada se vivieron grandes presentaciones como la de Sabrina Carpenter, The Strokes, Karol G, Justin Bieber, Blood Orange, Nine Inch Noize que dejaron la vara por lo más alto, se espera que este fin de semana se repita el furor.
Para sorpresa de muchos, recientemente se anunció que el set de Sabrina Carpenter sufriría algunas modificaciones, lo cuál ha despertado todo tipo de teorías dentro de sus fans, pues este segundo show estelar contará con unos cuantos minutos de más y se ha hablado de algunas cosas que se podrían ver en vivo hoy.
¿A qué hora estará Sabrina Carpenter en Coachella 2026?
Se ha informado a través de redes sociales que el show de la intérprete de “Manchild” iniciará a las 9:00 pm en punto, (10:00 pm hora del centro de México), siendo que el de la primera semana comenzó 9:05 pm), por lo que estos minutos extra podrían ser para… ¿Una colaboración?, ¿Un estreno? Ante esto miles de fans se hicieron altas expectativas de lo que podría ser esta presentación.
¿Una canción nueva de Sabrina Carpenter?
En seguida surgieron cientos de teorías sobre a qué se debían estos 5 minutos extras y aunque esto ha sido toda una interrogante, se habla de que podría estrenar una nueva canción esta noche.
¿Cuál es el setlist de Sabrina Carpenter en Coachella?
- House Tour
- Taste
- Busy Woman
- Manchild
- When Did You Get Hot?
- Please Please Please
- We Almost Broke Up Again Last Night
- Nobody's Son because i liked a boy My Man On Willpower
- Go Go Juice
- Such A Funny Way
- Sugar Talking
- Don't Smile
- Feather
- Bed Chem
- Juno
- Espresso
- Goodbye
- Tears
¿Cómo y en dónde ver Coachella en vivo gratis?
Para seguir la transmisión de Sabrina Carpenter y cualquier artista basta con visitar el canal oficial de Coachella en YouTube, donde se estará transmitiendo de manera continua todos los escenarios de este festival de música que está rompiendo con todo este mes en Indio, California.