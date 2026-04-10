Estos son los artistas mexicanos y latinos que se presentarán en Coachella 2026, así puedes verlos en vivo GRATIS

Este viernes 10 de abril estará llevando a cabo la primera semana de la edición 2026 del Festival de Coachella, mismo que a través de las décadas se ha consagrado como uno de los más importantes de todo el mundo gracias a la proyección que le da a los artistas que se presentan aquí.

Un dato a tomar en cuenta es que poco a poco más artistas mexicanos y latinos han tenido presencia en este evento, lo cuál se agradece pues les ha dado mayor visibilidad a talentos emergentes y les ha servido para posicionarse dentro de la esfera mundial de las listas de popularidad, por lo que estamos felices por ver a los que estarán en esta edición 2026.

¿Qué artistas mexicanos y latinos estarán en Coachella 2026?

Si hay que tomar un dato muy importante en cuenta es que en los últimos años se había destacado la presencia de la música regional en este festival, justo como fue el paso de artistas como Peso Pluma, Junior H, Carín León aunque para este año la escena musical ha tomado otra dirección pues contará con:



Cachirula & Loojan: Este dúo de reggaetón mexicano se estará presentando en el escenario Sonora el día viernes a las 8:25 pm (9:25 pm hora del centro de México).



Este dúo de reggaetón mexicano se estará presentando en el escenario Sonora el día viernes a las 8:25 pm (9:25 pm hora del centro de México). Luísa Sonza: Este proyecto pop de Brasil estará subiendo al escenario Gobi el día sábado en punto de las 5:10 pm (6:10 pm hora del centro de México).

Este proyecto pop de Brasil estará subiendo al escenario Gobi el día sábado en punto de las 5:10 pm (6:10 pm hora del centro de México). Morat: La banda de pop rock que ha conquistado toda Latinoamérica estará presentándose en el escenario Gobi el sábado en punto de las 10:10 pm (11:10 hora del centro de México).

La banda de pop rock que ha conquistado toda Latinoamérica estará presentándose en el escenario Gobi el sábado en punto de las 10:10 pm (11:10 hora del centro de México). Los Hermanos Flores: Directamente desde El Salvador subirán al escenario Outdoor Thatre a las 3:55 pm (4:55 pm hora del centro de México).

Directamente desde El Salvador subirán al escenario Outdoor Thatre a las 3:55 pm (4:55 pm hora del centro de México). RØZ: El proyecto de música electrónica experimental conformado por Manolo Cabrera y Hugo Lara estará sonando el domingo en el escenario Sonora a las 6:40 pm (7:40 pm hora del centro de México).

El proyecto de música electrónica experimental conformado por Manolo Cabrera y Hugo Lara estará sonando el domingo en el escenario Sonora a las 6:40 pm (7:40 pm hora del centro de México). Karol G: Llegando como la primera mujer latina en ser headliner de este festival, “La Bichota” subirá a Coachella Stage el domingo a las 9:55 pm (10:55 pm hora del centro de México).



¿Cómo ver en vivo y gratis el festival de Coachella 2026?

Si no te quieres perder el paso de estos artistas latinos y demás estrellas internacionales como lo es Sabrina Carpenter, Justin Bieber, The Strokes,KATSEYE o Iggy Pop entre muchos otros más, podrás seguir completamente gratis esta transmisión a través de YouTube o la app oficial de Coachella, misma que puedes descargar a través de la AppStore y Play Store.

Esta edición de 2026, será la primera en que Coachella transmitirá en simultáneo los 7 escenarios, por lo que así desde cualquier parte del mundo podrás seguir a tus artistas favoritos.