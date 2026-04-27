aespa en México 2026: fechas de preventa, venta general y cómo comprar boletos

El K-pop sigue conquistando el mundo y en esta ocasión, traemos buenas noticias, pues resulta que aespa confirmó su concierto en México como parte de su gira “SYNK: COMPLEXITY”. El emocionante evento será el 11 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, y a estas alturas ya se sabe que los boletos se venderán en distintas fases: la preventa, la cual inicia el 7 de mayo a las 11:00 a.m., mientras que la venta general será el 8 de mayo a las 2:00 p.m.

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¿Cuándo es la preventa y venta general de aespa en México?

Las fechas claves para este evento ya tienen fechas clave confirmadas:



Preventa : 7 de mayo, 11:00 a.m.

: 7 de mayo, 11:00 a.m. Venta general: 8 de mayo, 2:00 p.m.

Si quieres adquirir tu boleto, debes tomar en cuenta que estos solo estarán disponibles a través de la plataforma oficial de la boletera. Además, habrá un registro previo para fans en el sitio oficial del tour, lo que podría dar acceso anticipado o beneficios exclusivos.

¿Dónde será el concierto de aespa en CDMX?

El evento se llevará a cabo en el icónico Palacio de los Deportes. Este recinto es conocido por recibir a artistas internacionales de alto nivel, con la capacidad de recibir a un gran número de personas. Toma en cuenta que la demanda será alta, por lo que no te debes confiar y comprar tu boleto antes de que sea imposible asistir.

¿Cuánto costarán los boletos de aespa?

Por el momento no se han revelado los precios; no han sido revelados al público. Pero si consideramos los precios de conciertos similares que se han dado en la CDMX, podrían llegar hasta los 8,000 pesos. El precio más alto lo podrían tener los paquetes VIP. Recuerda que los precios dependerán de las zonas y la visibilidad que se tenga en cada uno de los lugares.

