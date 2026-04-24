ENHYPEN abre nueva fecha en CDMX: precios, boletos y todo lo que debes saber

Prepárate porque habrá una nueva oportunidad para ver a ENHYPEN, pues el grupo de k-pop ya confirmó una segunda fecha en la Ciudad de México tras agotar su primer concierto. Los shows que podrás disfrutar quedan fechados para el 11 y 12 de julio de 2026 en la Arena Ciudad de México y, si quieres estar ahí, toma en cuenta que la venta general de los boletos arranca el 24 de abril a las 10:00 a.m. a través de Superboletos y taquillas. Aquí te explicamos todo lo que debes saber, precios, paquetes VIP y cómo conseguir tus entradas.

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¿Cuándo y dónde comprar boletos para ENHYPEN en México?

La alta demanda de boletos para ver a ENHYPEN abrió la oportunidad de ver al grupo en otra fecha; si quieres asistir, toma nota: La venta general será el 24 de abril de 2026 desde las 10:00 a.m. y los podrás adquirir a través de la plataforma de Superboletos o directamente en taquillas de la Arena Ciudad de México. Toma en cuenta que para esta segunda fecha, es decir, la del 12 de julio, no necesitas contar con membresía ni códigos especiales.

¿Cuánto cuestan los boletos de ENHYPEN?

Como en todos los eventos de este tipo, dependiendo de de la zona es el precio que le corresponde:



Blood Package: $12,330

Saga Package: $8,060

General (GA): $5,620

Amarillo: $3,158

Verde: $2,781

Aqua/SP: $2,279

Morado: $1,966

Celeste: $1,715

Gris: $1,275

Café: $1,024

Rosa: $836

|Crédito: Arena CDMX

¿Qué incluyen los paquetes VIP de ENHYPEN?

Si quieres mejorar la experiencia del concierto y consideras comprar un paquete VIP, aquí te dejamos a continuación todo lo que incluyen dichos paquetes:

Saga Package

Un boleto de GA de pie

de GA de pie Segundo acceso anticipado a GA de pie (después de Blood Package)

a GA de pie (después de Blood Package) Soundcheck previo al show

previo al show Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs) Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Blood package