Así anunciaron en el escenario muerte del cantante Yeison Jiménez en accidente aéreo

En medio de expectativa y emoción por la presentación del reconocido cantante Yeison Jiménez , en Marinilla, Colombia, los asistentes del concierto celebrado este sábado quedaron en estado de conmoción cuando el alcalde de la localidad, Julio Serna subió al escenario para comunicarles oficialmente el terrible accidente aéreo que tuvo el cantante y donde lamentablemente había perdido la vida.

Julio Serna, alcalde de Marinilla, se pronunció tras la muerte del cantante colombiano quien tenía previsto presentarse en este municipio del Oriente antioqueño, donde expresó un mensaje de solidaridad con la familia, el equipo de trabajo y los seguidores del artista.

A nivel nacional nos están confirmando el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quiero lamentar y expresar las condolencias por supuesto a su familia y a sus seguidores, expresó el mandatario local.

Ante las palabras de Serna el público reaccionó incrédulo y encendieron sus celulares para grabar ese momento, el mensaje del mandatario local comenzó a viralizarse en las redes sociales.

¿Qué pasó con Yeison Jiménez, cantante colombiano?

Este 10 de enero de 2026, la avioneta en la que viajaba el cantante Jiménez, un Piper PA-31, se estrelló poco después de despegar desde un aeródromo entre los municipios de Paipa y Duitama, departamento de Boyacá, sin que ninguno de los ocupantes sobreviviera.

Según los primeros reportes, al momento de despegar la avioneta no logró la altura suficiente y se estrelló. Debido al impacto, la aeronave fue consumida por las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre si hubo causas técnicas que hayan generado el accidente.

El accidente no solo segó su vida, sino también la de otras cinco personas que lo acompañaban en la aeronave, incluidos miembros de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora y el piloto.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, de 34 años, era una figura destacada en la música popular colombiana, con una carrera que lo llevó a obtener reconocimiento nacional e internacional. Desde que comenzó a presentarse en festivales infantiles supo ganarse el cariño del público.

A lo largo de su carrera compuso más de 70 canciones, además de colaborar con reconocidos artistas del género.