ÚLTIMA HORA: Muere famoso cantante colombiano tras incendiarse su avioneta; esto se sabe del accidente aéreo

La industria de la música está de luto. La tarde de este sábado, 10 de enero, se confirmó la lamentable muerte del reconocido cantante colombiano, Yeison Jiménez. El músico falleció a los 34 años tras incendiarse su avioneta de transporte privado. El accidente aéreo ocurrió este mismo sábado, cerca de los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. Según reportes locales, el siniestro cobró la vida de cinco personas más, incluidos integrantes de su equipo de trabajo.

El intérprete de “Aventurero” había tenido una presentación la noche de ayer en Málaga, Santander. Posteriormente, se dirigió al municipio Paipa para descansar y recargar fuerzas, previo al concierto que tenía programado la noche de este sábado en Marinilla. La avioneta partió desde el aeropuerto de Paipa, sin embargo, tras no lograr la altura suficiente para el despegue, se estrelló. Debido al impacto, la aeronave quedó envuelta en llamas. De momento, se desconocen detalles sobre las causas técnicas del accidente. No obstante, los equipos de emergencia de Colombia continúan trabajando en el lugar de los hechos.

¿Quiénes son el resto de las víctimas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Tras confirmarse el fatal accidente, el Gobierno de Boyacá emitió un comunicado oficial, en el que se confirmó la identidad del resto de las víctimas. Además del cantante Yeison Jiménez, el accidente cobró la vida del capitán Hernando Torres, y de los integrantes de la tripulación y miembros del equipo de trabajo de Yeison: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“La Gobernación de Boyacá lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana (...) De igual manera, lamentamos profundamente el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de equipo”, se lee en el comunicado.

¿Quién era Yeison Jiménez? Así fue su trayectoria en la música

Nacido un 26 de julio en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez se posicionó como uno de los cantantes de música popular con mayor renombre en Colombia. El artista inició su trayectoria en la industria desde muy temprana edad con apariciones en diversos festivales infantiles. Conforme fue creciendo, su nombre fue ganando popularidad en el país.

Según medios locales, a lo largo de su carrera artística, Yeison compuso más de 70 canciones, además de colaborar con reconocidos artistas del género. Entre sus mayores logros se encuentra un sold out en el Estadio Nemesio Camacho, en Bogotá, hazaña que pensaba repetir el próximo mes de marzo.

Descanse en paz, Yeison Jiménez.