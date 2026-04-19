“ALIVE”, nuevo álbum de Donghae de Super Junior: fecha y hora de estreno en México

¡Atención fans de Super Junior! Este 20 de abril será el lanzamiento oficial del nuevo álbum como solista de Donghae, mismo que correrá bajo el nombre de ALIVE. El disco estará disponible en todas las plataformas digitales y aquí te compartimos los detalles previo a su estreno: a qué hora sale en México y tracklist completo.

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ALIVE: ¿A qué hora se estrena el nuevo álbum de Donghae de Super Junior?

ALIVE representa el primer lanzamiento musical independiente del intérprete de “California Love”. El álbum estará disponible en plataformas musicales de streaming a partir de las 7:00 p.m. del 20 de abril en Corea del Sur. Debido a la diferencia horaria, los fans de México podrán disfrutarlo antes, a partir de las 4:00 a.m. (hora del centro de México).

Cabe mencionar que el artista lanzará el video musical de ALIVE en Youtube a la misma hora, así que te recomendamos poner tu alarma si quieres ser uno de los primeros en disfrutar de este nuevo proyecto.

¿Cuántas canciones tendrá “ALIVE”, el nuevo álbum de Donghae? Tracklist completo

ALIVE estará compuesto por un total de 13 canciones, con las que el querido Donghae explora diversos estilos y emociones. Este es el tracklist completo del álbum:



ALIVE (SKIT)

EAST COAST

Good Day (feat. 박재범, 1L)

해 떴네

RACE

HELP

ROCKET

Goodbye (feat. TABLO)

TOO LATE

FLOWER

TO YOU (SKIT)HBDBEAUTIFUL

El sencillo de Good Day ya se encuentra disponible en streaming, al igual que su video musical. El estreno se dio hace una semana, como un adelanto de este nuevo proyecto musical.

¿Por qué Donghae no había sacado su álbum como solista antes?

Si bien este es el primer álbum de Donghae, lo cierto es que el idol ha sacado diversos sencillos como solista desde el 2020. Sin embargo, no se había animado a lanzar un disco completo ya que se encontraba plenamente sumergido en sus actividades grupales con Super Junior, además de la creación de su propia compañía, ODE Entertainment. Por ello, ALIVE representa su primer lanzamiento de larga duración en solitario, tras 19 años de carrera en la industria del k-pop.