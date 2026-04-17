J-Hope de BTS sufre TERRIBLE pérdida antes de subirse al escenario: “Ella estaba orgullosa de mí”, así lo anunció frente al ARMY

La comunidad ARMY envía mensajes de aliento a J-Hope tras confirmarse la lamentable muerte de su abuela materna. El idol compartió la noticia de la pérdida frente a sus seguidores, durante el más reciente show de BTS en Japón. Según informó el querido “Hobi”, su abuelita perdió la vida un día antes del concierto, por lo que se mostró bastante conmovido en el escenario: “Ella estaba orgullosa de mí”.

J-Hope de BTS, de luto: así confirmó la lamentable pérdida de su abuela

Al finalizar el show, J-Hope se tomó un breve momento para hablar directamente con sus fans e informarles sobre su triste pérdida. “Cuando llegué aquí, me dieron la noticia de que mi abuela materna, quien me crió desde pequeño, había fallecido”, señaló Hoseok, mientras el público prestaba atención a cada palabra en total silencio. “Me sentí muy confundido y desorientado por un momento, pero mientras comía con los demás chicos y preparábamos el ensayo del concierto, ese desconcierto se fue reduciendo mucho, creo”.

J-Hope continuó expresando el gran orgullo que sentía su abuela, tanto por él como el resto de los miembros de la agrupación y señaló que si ella hubiera podido ver el show que dieron en Japón, “le habría gustado mucho”. Finalmente, el idol agradeció a todos los fans por el concierto, ya que este tuvo un significado muy especial. “Quiero decirles a todos nuestros ARMY que estoy infinitamente agradecido por el concierto de hoy. De verdad, de verdad, gracias”, agregó mientras hacía la señal de un corazón. Así se vivió el emotivo momento:

j-hope's ending ment from Tokyo D1. His grandma passed away. 💔😢 pic.twitter.com/0LxnfFehLJ — cyb3rpunkt 🐿️💚ミ⊙⊝⊜ (@cyb3rpunkt) April 17, 2026

ARMYs muestran su apoyo a J-Hope tras la muerte de su abuelita

Los videos del momento rápidamente se hicieron virales en redes sociales, lo que desató toda una ola de cariño, mensajes de apoyo y respeto para el integrante de la agrupación surcoreana. En estos, los fans no sólo lamentan la pérdida de su ser querido, sino que también destacan su profesionalismo y entrega en el show.

Dear J-Hope 🫂

I’m so deeply sorry for your loss.

Being far away in a moment like this hurts in a way words can’t hold

But I hope there was at least a small piece of comfort in not being alone , in having your members right there with you, holding you when it mattered most.🫂💜… — Britta⁷💜my Love⁷💜 (@Britta2145) April 17, 2026

Thank you, j-hope , for working hard as always. It must have been incredibly difficult to be away from home during such challenging times.



May your grandmother rest in peace. 💔 pic.twitter.com/2VilPth6ue — Emylee41 💚ミ (@Emylee4111) April 17, 2026

Rest in peace, beloved grandmother of J-Hope 🕊️🤍😭 https://t.co/mssTff9jok — .⁠｡⁠* 𝓭𝓲𝓷𝓽𝓾𝓵 ˖l⁷. 🍒🍓 (@taegigurls) April 17, 2026

BTS en México

Pese a la lamentable pérdida, BTS sigue con su gira global: BTS WORLD TOUR ARIRANG, con la que ofrecerán tres conciertos en la Ciudad de México. Los shows están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Todas las fechas fueron sold out en cuestión de minutos, por lo que ya no hay boletos disponibles para el evento.