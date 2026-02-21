Así fue el último concierto de Willie Colón en CDMX

El mundo de la salsa y la música se llenó de luto este sábado 21 de febrero al anunciarse la muerte del cantautor Willie Colón, quien es prácticamente una leyenda en uno de los géneros musicales más influyentes y populares de Latinoamérica.

Esta noticia también sacudió a sus fans mexicanos, pues en varias ocasiones estuvo presente en tierras Azteca en donde derrochó grandes espectáculos, es por eso que recordamos el último concierto del cantautor estadounidense con raíces puertorriqueñas en la Ciudad de México , el ocurrió el 24 de mayo de 2023 en el mítico Auditorio Nacional.

Fue complicado para Willie Colón concretar este concierto, pues originalmente se llevaría a cabo en 2022 pero se pospuso en dos ocasiones, sin embargo, la pena valió la espera para sus fieles seguidores.

“El Malo del Bronx” como era conocido, se presentó ante más de 10,000 personas en el coloso del paseo de la Reforma, en donde puso a bailar a cada uno de los presentes y confesó que fue un reto para él poder desempeñarse de gran forma debido a la altura de la capital mexicana, algo complicado para alguien de más de 70 años que busca ofrecer un gran show.

Setlist del último concierto de Willie Colón en la CDMX

Willie Colón, quien durante lapsos hizo pausa para tomar oxígeno, empezó la noche con temas como “Barrunto” y “Te Conozco”, además hizo un recorrido por sus grandes clásicos “Gitana” e “Idilio” que fueron recibidos con euforia, incluso, varios asistentes se levantaron de sus asientos para bailar.

Finalmente, se rindió homenaje a Héctor Lavoe con piezas como “Periódico de ayer”, “El todopoderoso” y “El cantante”, para cerrar con “La Murga” para derrochar lo último que quedaba de energía.

¿De qué murió Willie Colón, leyenda de la salsa?

A través de sus redes sociales oficiales se dio a conocer la muerte de Willie Colón a los 75 años de edad luego de ser hospitalizado días antes en Nueva York por complicaciones respiratorias, sin embargo, no se detalló la causa exacta de su fallecimiento.