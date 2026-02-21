ÚLTIMA HORA: Muere Willie Colón a la edad de 75 años

Lamentablemente se informó que el cantante Willie Colón falleció este 21 de febrero a la edad de 75 años. El intérprete de salsa habría pasado sus últimos días hospitalizado debido a problemas respiratorios muy graves.

¿Cómo se anunció la muerte de Willie Colón?

A través de la cuenta de oficial de Faebook de Willie Colón se anunció el fallecimiento del cantante. "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia" fueron algunas de las palabras del comunicado. Por otra parte, dentro del mensaje también se dijo que se llora la ausencia del cantante, pero a la vez se agradece toda la música que dejó, misma con la que será recordado para siempre.

La familia agradeció todas las oraciones y muestras de apoyo durante los momentos más complicados que vivieron así como todo el apoyo durante el duelo que atraviesan aunque también expresaron su deseo de tener privacidad mientras atraviesan por un momento tan complicado como este.

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento no hay información en cuentas oficiales de "El malo del Bronx" sobre la causa de su fallecimiento. Sin embargo, a través de intenet comenzó a circular información de que el intérprete de "Talento de Televisión" se encontraba hospitalizado en Nueva York a causa de problemas respiratorios muy graves. Incluso algunas figuras públicas enviaron mensajes pidiendo por la salud del reconocido salsero como fue el caso de Rubén Blades, quien dijo que noticias de internet confirmaban que uno de sus colegas (Willie Colón) se encontraba hospitalizado por problemas respiratorios “le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente” fueron palabras del musico a través de su cuenta de instagram.

Por otro lado el bajista Bobby Valentin del grupo Fania All-Stars compartió un mensaje en redes sociales diciendo: “Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios.” Con estas muestras de solidadidad quedo claro que Willie Colón fue uno de los artistas más queridos, respetados y admirados de toda la industria musical.

¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón fue un trombonista, cantante, compositor y productor puertorriqueño-estadounidense dedicado a al género de la salsa. Fue reconocido a nivel internacional. Durante su trayectoria musical fue llamado "El Malo del Bronx". Trabajó con figuras emblemáticas del género como Héctor Lavoe y Rubén Blades. Con sus más de cinco décadas en la industria musical no solo se convirtió en una de las figuras más influyentes sino que marcó un antes y un después en la música latina ya que con cada uno de sus temas rompió barreras geográficas que permitieron que el género fuera reconocido y escuchado en más partes del mundo.