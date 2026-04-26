Así se vivió la primera GRAN edición del Festival Vibrante con Molotov, José Madero, DLD, La Gusana Ciega y más en el Edomex

Este sábado 25 de abril se llevó a cabo la primera edición del Festival Vibrante, mismo que cautivó y atrapó a todos sus asistentes, demostrando que hay alternativas emergiendo en la periferia del Estado de México con una gran propuesta musical y enfocada en el disfrute del público fanático del rock.

Esta primera edición llevada en los Campos Tonanitla contó con un cartel plagado de estrellas de diversas generaciones, donde artistas emergentes como Hey Sebas o Insulini y los Espantasuegras demostraron que hay una gran propuesta de artistas que tienen mucho por delante y que han ido afianzando a su público.

Por otro lado, fuimos testigos de shows de artistas consagrados como Molotov (con su nuevo guitarrista), DLD, La Gusana Ciega, Here Comes The Kraken, Los Estrambóticos, La Castañeda y José Madero, quienes dieron una gran muestra en vivo del por qué son algunos de los artistas más seguidos en todo el país.

Molotov y José Madero conquistan el Festival Vibrante

Sí, este festival emergente tuvo actos en vivo que cautivaron al público, pero los últimos dos fueron los que se robaron la noche.

Por un lado, José Madero sorprendió con un setlist que estuvo cargado de sus mejores éxitos como solista así como algunos temas de PXNDX como “Los Malaventurados No Lloran” o “Narcisista Por Excelencia”, que lo colocaron como uno de los cantautores más destacados de los últimos.

Para cerrar Molotov presentó uno de los shows explosivos que tanto les caracterizan, donde escuchamos canciones que los han acompañado por 30 años y que nos hicieron saltar y gritar como si no hubiera un mañana con canciones como “Amateur”, “Lagunas Mentales" y otros éxitos con nombres altisonantes… Además de estar acompañados por Álvaro Contreras Korenyi, conocido "el Alemán", en las guitarras.

DLD, La Gusana Ciega, Los Estrambóticos y La Castañeda abrazan al Edomex en el Festival Vibrante

Hablar de estas bandas es una mención especial, pues si bien, cuentan con una base de fans sólida, han logrado trascender a través de varias generaciones ya, siendo proyectos que han sabido mantener la flama del rock viva en México y que en vivo son todo un deleite para los fans, donde incluso sus canciones son consideradas como un clásicos modernos.

Here Comes The Kraken, Insulina y Los Espantasuegras y Hey Sebas se consolidan en el Festival Vibrante

A través de los años Here Comes The Kraken se ha vuelto una de las bandas de deathcore más importantes de México, batallando y formando parte de una escena en construcción, por otro lado, las irreverentes letras de Insulini le han hecho conectar con un público más joven y colorido como su cumbia.

Finalmente Hey Sebas ha dado muestras de cómo la escena del rock alternativo tiene un origen, así como él mismo lo comentó: “Haciendo música desde su cuarto” y comenzando a dar grandes pasos que lo proyectan como un artista a seguir.