José Madero llega al Vibrante Festival 2026 de Edomex con una presentación IMPERDIBLE

Estamos a pocos días de que se lleve a cabo el Vibrante Festival, uno de los eventos musicales más esperados del año, mismo que contará con grandes bandas y artistas como parte de su cartel, pero hoy hablaremos en especial de uno en específico, pues se trata de una de las figuras del rock mexicano más destacadas de las últimas décadas: José Madero.

Aunque hace unos meses Pepe Madero realizó su legendario concierto en el Estadio GNP, su público del centro del país siempre aguarda por más y ante ello se estará presentando en este importante evento el 25 de abril para todo su público mexiquense.

¿Es José Madero uno de los mejores músicos de la actualidad?

Si bien, su trabajo con PXNDX lo proyectó como uno de los músicos y compositores más destacados de México, la verdad es que su proyecto como solista terminó por consagrarlo como uno de los máximos referentes del rock mexicano contemporáneo, siendo incluso que en cada disco se reinventa.

Tras la separación de PXNDX en el año 2015, José Madero sorprendió a sus fans al lanzar en 2016 el que sería su primer disco en solitario ‘Carmesí’ con el cuál quedaría en claro su visión y ganas de mostrar su arte, siendo este trabajo de estudio uno de los más reconocidos del artista por canciones como “Plural Siendo Singular”, “Sinmigo” o “No Como El Filme”, entre otros.

Posteriormente lanzó ‘Noche’ (2017), ‘Alba’ (2018), ‘Psalmos’ (2019), ‘Giallo’ (2022) y ‘Salvajero’; siendo este último el que lo hizo estar de gira por más de un año y de donde se desprendió su aclamado tour “Érase Una Bestia”, misma que cerró en el Estadio GNP el pasado 24 de enero en un sold-out histórico.

¿Qué se espera de José Madero para el Vibrante Festival?

Aunque Pepe constantemente está sorprendiendo a sus fanáticos durante sus shows en vivo, si algo le destaca es la energía que pone en cada presentación y su entrega arriba del escenario, por lo que además de un show extenso, podemos esperar un recorrido por su discografía de estos 10 años de carrera de solista y posiblemente alguna que otra sorpresa “antaña”.

Cartel del Vibrante Festival 2026

Este evento que se estará llevando a cabo el próximo sábado 25 de abril en Campos Tonanitla, en el Estado de México contará con un cartel lleno de estrellas, pues podremos disfrutar de la música en vivo de:



Molotov

DLD

José Madero

La Gusana Ciega

La Castañeda

Los Estrambóticos

Here Comes The Kraken

Insulina y los Espantasuegras

Hey Sebas!

¿Dónde comprar boletos para el Vibrante Festival 2026 y cuál es su precio?

Los boletos del Vibrante Festival tienen un precio de $1,161 pesos a través de la plataforma de Boletia, donde incluso puedes hacerte de este a meses.