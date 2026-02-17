Bad Bunny reconoce a fan luego de haber sido contratado para sus 15 años; así fue su reacción (VIDEO)

Bad Bunny se volvió tendencia luego de reconocer a una fan a la que le habría cantado en sus XV años. Después de siete años el conejo malo protagonizó un video que ya le está dando la vuelta al internet ya que para muchos usuarios ese momento fue épico.

¿Cómo fue el video dónde Bad Bunny reconoce a una fan?

Todo ocurrió durante un concierto del puertorriqueño. En el video Benito logra reconocer entre la multitud a una fan, misma a la que le pregunta cuántos años tiene a lo que ella responde que veintidós. Es decir, pasaron siete años desde aquella noche en la que la joven contrató a Benito para que cantara en su fiesta de quince años.

La imagen que circula en redes sociales de dicha celebración se nota un poco borrosa. Sin embargo, se alcanza a distinguir que tiene la fecha del mes de mayo de 2028. Para algunos usuarios este hecho resultó sorprendente. Hubo una gran cantidad de comentarios, entre los más destacados resaltaron aquellos que decían que la joven merecía estar en la casita mientras que otros reconocieron la humildad del artista para expresar de forma pública que reconocía a la fan, además de que eso demostraba cómo él no se olvidaba de nadie que le ha mostrado apoyo durante su carrera.

Por otro lado, una de las personas que le ha demostrado mucho apoyo ha sido Gabriela, su ex novia, misma que ha generado controversia en redes sobre un posible regreso.

¿Bad Bunny tiene una relación con Gabriela?

Una de las especulaciones que han acaparado las redes sociales los últimos días han sido las que tienen que ver con la supuesta relación entre Gabriela y Bad Bunny, esto se debe a que su ex novia ha asistido a los eventos más importantes en los que Benito ha sido galardonado con premios y reconocimiento mundial, como lo han sido los Grammys 2026, evento en el que el conejo malo obtuvo tres premios (Álbum del Año, Mejor Interpretación Global Musical, Mejor Álbum de Música Urbana) así como el evento mundial donde fue el protagonista del medio tiempo del Super Bowl.

Por otro lado, recientemente se les vió juntos en Argentina, lo que ha alimentado rumores sobre un posible regreso. Una de las señales más fuertes que Gabriela dió fue cuando apareció en una fotografía junto a Lady Gaga, invitada de Benito en el Super Bowl, lo que para muchos fans representa el apoyo que la mujer le ha dado, pues siempre está presente en cada momento importante de Benito.