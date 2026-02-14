Conoce todos los rumores que indican una posible reconciliación entre Bad Bunny y su exnovia Gabriela

La historia entre Bad Bunny y Gabriela parece no haber acabado y los rumores en torno a una posible reconciliación se han vuelto cada vez más fuertes en los últimos días con dos postales que dieron la vuelta en redes esta semana.

Se le vio a ella presente en el Super Bowl y saliendo con el propio Bad Bunny del evento, un detalle que los fans interpretaron como algo más que simple apoyo.

Días después, el cantante puertorriqueño y Gabriela fueron vistos en Buenos Aires disfrutando de una cena juntos, justo en la previa de los conciertos que él tenía programados en la capital argentina.

Bad Bunny reunited with ex-girlfriend Gabriela Berlingeri for a dinner date in Buenos Aires on Feb. 12. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/q7x8rdBrmf — Page Six (@PageSix) February 13, 2026

¿Bad Bunny y Gabriela juntos de nuevo?

El gesto de la presencia de Gabriela en el Super Bowl , que además fue confirmado por ella misma con las imágenes que compartió desde el estadio en sus historias, no pasó desapercibido porque, aunque ninguno ha confirmado públicamente un regreso, el hecho de que ella aparezca cerca de su lado durante eventos de alto perfil ha alimentado la narrativa de que la relación podría estar retomando fuerza.

Además, ese antecedente se conectó de inmediato con lo que vino después en Argentina, en un ambiente de “reencuentro” que desató las especulaciones en redes sociales.

La relación entre la modelo y el cantante boricua se mantuvo entre 2017 y 2022, época en la que la relación parecía intermitente, pero para los ojos de la opinión pública estaban en una relación formal.

Una cena en Buenos Aires que desató los rumores

Muchos describieron la cita de Bad Bunny y Gabriela en un restaurante de lujo en Buenos Aires como una celebración de San Valentín “adelantada”. Por si fuera poco, sirvió para levantar aún mayor especulación sobre un acompañamiento reiterado de la modelo para cada show del “Conejo Malo”.

La salida se dio el jueves 12 de febrero y encajaba perfectamente con la agenda del cantante, ya que tenía programados tres conciertos en la ciudad para el viernes, sábado y domingo.

Tras la cena, el artista fue abordado por fans y escoltado por guardaespaldas. Saludó al público y siguió caminando vestido con un suéter azul marino con capucha, un paño tapándose la boca y unos lentes oscuros para intentar camuflarse. Mientras tanto, Gabriela mantuvo un perfil más discreto, caminando detrás y esperando en el vehículo, intentando en todo momento evitar cámaras para no despertar mayor ruido mediático.

Por ahora, lo único claro es que ni Bad Bunny ni Gabriela han confirmado una reconciliación, pero las imágenes recientes hicieron “renacer” su historia de amor, justamente en una fecha cercana al 14 de febrero, día en el que se celebra el amor a nivel mundial.