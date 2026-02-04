Bad Bunny lanza tenis tras ganar en los Grammys; el modelo lo utilizó en el videoclip “Bokete”

Sin duda Bad Bunny el pasado primero de febrero se coronó como una de las figuras en la industria musical más influyentes de estos tiempos debido a que el artista ganó tres premios Grammy en las categorías “Álbum del año”, “Mejor Interpretación Musical Global” y “Mejor Álbum de Música Urbana”. Uno de los motivos más grandes con los que celebró dicho triunfo fue con el lanzamiento de sus propios tenis junto a una marca global deportiva.

¿Cómo son los tens que lanzó Bad Bunny?

Los tenis que lanzó Bad Bunny se llaman “Bad Bo 1.0” y fueron diseñados por él mismo además de que los utilizó en el video musical de su tema “Bokete”, canción que pertenece a su álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

Una de las características de esta colección fue que solo salieron 1994 pares, mismos que están seriados con el número que le corresponde a cada uno. Este número coincide con la fecha de nacimiento del puertorriqueño. El calzado se vendió a través de la página oficial de la marca deportiva. Su precio fue de ciento sesenta dólares. El primer modelo que se lanzó fue en color café con un tono hueso. Los tenis destacan por tener gamuza, suela mediana, pequeños orificios en los laterales, ser en forma de bota y el número de la serie del modelo que tienen es en color azul, elementos que los hace muy originales.

Esta mercancía es muy solicitada por sus fans, pues todos quieren obtener productos originales de su artista favorito. Hasta el momento se desconoce si el artista sacará más tenis u otro tipo de calzado/prenda.

Bad Bunny: ¿Qué trabajos tuvo antes de ser famoso?

Bad Bunny es actualmente una de las figuras más influyentes en la música y en la moda. El próximo 8 de febrero se presentará en el medio tiempo del Super Bowl LX , en Estados Unidos, el evento deportivo más importante en dicho país. Sin embargo, no todo en su vida estuvo marcado por éxitos pues antes de la fama y entrar a la industria musical tuvo que tener otros empleos. Algunos de los más sobresalientes fueron siendo empacador en un supermercado en Puerto Rico, también fue cajero en un restaurante. A la par que Benito trabajaba para sostenerse económicamente, también utilizaba el tiempo para hacer música, misma que diez años después cambiaría la historia del género urbano y la industria haciendo que la comunidad latina tenga hoy en día un mayor reconocimiento.