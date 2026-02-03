Bad Bunny habría pedido matrimonio en secreto a su exnovia

Los rumores sobre una posible boda entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri ha retomado fuerza en las últimas horas luego de que la influencer Chamonic diera a conocer a través de sus redes sociales detalles de la supuesta unión entre el puertorriqueño y la diseñadora.

Según relató una persona cercana a la pareja, el año pasado “El Conejo Malo” le pidió matrimonio a su exnovia Gabriela, con quien había terminado por un tiempo, pero según la fuente, él nunca dejó de pensar ni de extrañar a Gabriela, por lo que decidió retomar la relación, y durante ese lapso el cantante le habría propuesto matromonio.

De acuerdo con la versión compartida, la pedida de mano ocurrió durante el verano, mientras Bad Bunny se encontraba de gira en Puerto Rico. En medio de una fiesta íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos, el artista habría sorprendido a Gabriela con la pedida de mano, según él se colocó frente a un anuncio con la frase: “¿Quieres casarte conmigo?”, tras esta acción aparentemente Gabriela habría respondido inmediatamente que sí.

La influencer también aseguró que Gabriela ha estado acompañándolo en todo momento, incluso durante recientes presentaciones y en los Grammy, donde se le vio apoyándolo sin buscar protagonismo. Según el relato, durante conciertos ella permanecía incluso dentro de la “casita” del escenario, y el artista estaba siempre pendiente de su presencia, al punto de pedir a su equipo de seguridad que la localizaran si no la veía cerca.

Sobre el anillo que ha generado especulación en redes, la comunicadora aclaró que no se trataría de un anillo de compromiso, sino de una pieza que ambos usan con la imagen de su mascota.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han confirmado públicamente el compromiso, por lo que todo permanece en el terreno de la versión extraoficial.

¿Cómo fue la relación entre Gabriela Berlingeri, la supuesta prometida de Bad Bunny, y el cantante ?

La historia entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri comenzó en 2017, cuando se conocieron en un restaurante en Puerto Rico. Su relación fue discreta pero duradera, manteniéndose cinco años antes de su separación en 2022.

Tras su ruptura, ambos han mantenido una amistad sólida y respetuosa, con Berlingeri incluso expresando públicamente su apoyo a Bad Bunny tras el histórico triunfo del artista en los Grammy 2026.

Asimismo, en el pasado, Bad Bunny ha señalado que entre ellos existe un vínculo muy cercano, aunque no necesariamente romántico, y ha dicho que ambos pueden tener otras parejas si así lo desean. Sin embargo, hay fuertes rumores que tras intentar rehacer su vida con otras personas, fue el año pasado que habrían retomado su relación.

¿Quiénes han sido las novias de Bad Bunny?

La vida sentimental del intérprete de “Debí tirar más fotos” siempre ha generado interés mediático. Antes de la fama internacional, mantuvo una relación con Carliz De La Cruz, con quien incluso estuvo comprometido brevemente.

En 2017 se dio a conocer que mantenía una relación con Gabriela Berlingeri. Durante su romance, ella se mantuvo en un perfil bajo, aunque participó en algunos proyectos creativos del artista. Tras su ruptura en 2022, el cantante fue vinculado con una integrante del clan Kardashian, la modelo Kendall Jenner, relación que también acaparó titulares internacionales.

Ahora, con los rumores de reconciliación y una posible propuesta de matrimonio, Gabriela vuelve a colocarse en el centro de la conversación, reafirmando que, pese a los altibajos, su historia con Bad Bunny continua.