Bad Bunny y Romeo Santos: hacen HISTORIA al entrar en una de las listas históricas más importantes del mundo

Estamos viviendo un momento histórico para la música latina, pues los artistas Bad Bunny y Romeo Santos fueron incluidos en la prestigiosa lista de los 30 mejores compositores vivos publicada por The New York Times. Resulta sorprendente y emocionante que a ambos artistas se les coloque al nivel de leyenda como Bob Dylan y Taylor Swift, consolidando su enorme impacto global.

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¿Por qué es tan importante esta lista?

Hay que tomar en cuenta que este no es solo un ranking, es una lista que busca día con día celebrar la cultura musical, reuniendo y reconociendo a los compositores cuyo sonido define la actualidad. Estos músicos influyen en generaciones y transforman la industria musical. Este tipo de listas suele incluir a estrellas de habla inglesa, pero este año, el español logró tener protagonismo con el talento de Bad Bunny y Romeo Santos.

¿Con quiénes comparten lugar en la lista?

Junto a los dos latinos se encuentran los nombres de los compositores más importantes del mundo en 2026:

Estrellas globales en la lista de los 30 compositores americanos más grandes

Bad Bunny

Romeo Santos

Taylor Swift

Kendrick Lamar

Lana del Rey

Mariah Carey

Jay-Z

Fiona Apple

Young Thug

Leyendas históricas en la lista de los 30 compositores americanos más grandes

Bob Dylan

Stevie Wonder

Paul Simon

Bruce Springsteen

Willie Nelson

Dolly Parton

Carole King

Lonel Richie

Lucinda Williams

Stephin Merritt

Leyendas históricas en la lista de los 30 compositores americanos más grandes

Nile Rodgers

Quincy Jones (Smokey R.)

Diane Warren

Babyface

The-Dream

Missy Elliott

Jimmy Jam & Terry Lewis

Holland-Dozier-Holland

Ashford & Simpson

Outkast

¿Por qué este logro cambia el panorama latino?

Esto va mucho más allá de celebrar el orgullo latino, pues deja en claro que estamos viviendo una época en la que la música latina ya no es solo una tendencia, es un ejemplo de impacto cultural del español en la música global. Un claro ejemplo de esto son estos compositores, quienes han logrado mucho más que solo escribir letras; significa que Romeo y Benito tienen canciones consideradas patrimonio cultural y no hay marcha atrás.

¿Cuáles son las canciones que más escuchas de ambos artistas?