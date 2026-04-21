Fundador de HYBE, empresa detrás de BTS, podría ir a la CÁRCEL por presunto fraude millonario

Las cosas se están poniendo color hormiga en el mundo del K-pop, o al menos así lo es para el fundador de HYBE, Bang Si-Hyuk, quien podría enfrentar prisión tras una investigación en Corea del Sur por presunto fraude millonario. Así lo confirmó la policía de Seúl, la cual solicitó una orden de arresto este 22 de abril de 2026 bajo las acusaciones de engañar a inversionistas en 2019 para obtener ganancias superiores a los 100 millones de dólares. Este escándalo impacta directamente a la compañía detrás de BTS y justo durante su regreso global.

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¿De qué se le acusa exactamente a Bang Si-Hyuk?

De acuerdo con los reportes revelados por la policía de Seúl, todo viene a raíz de una investigación por fraude de 2019. En ese momento, Bang habría dicho a sus inversionistas que HYBE no saldría a bolsa, lo que provocó que todos vendieran sus acciones basados en esa información. Posteriormente, la empresa sí realizó su oferta pública. Dicho de otra forma, se sospecha que se habría hecho un acuerdo oculto que le permitió beneficiarse económicamente tras la salida a bolsa.

¿Cómo afecta esto a BTS y HYBE?

De momento, se desconoce si esto podría traer repercusiones para HYBE y la serie de grupos de K-pop que maneja la empresa, entre ellos BTS. Lo que sí es que el escándalo es delicado y llega en un momento clave para la banda, su regreso.

Las polémicas de HYBE

La verdad es que esta no es la primera vez que la empresa se ve envuelta en escándalos, pues ha tenido varios conflictos internos de manera reciente. En 2024, por ejemplo, la empresa intentó destituir a Min como directora ejecutiva de Ador, la filial que gestiona a las chicas de NewJeans. Mientras las acusaciones resonaban en todos lados, se supo que la empresa intentó tomar control de forma ilegal. Las integrantes de NewJeans siempre señalaron a Min como una mentora y trataron de abandonar el sello tras su destitución, pero un tribunal les obligó a respetar su contrato hasta 2029.

¿Qué grupos de K-pop maneja HYBE?

La empresa gestiona a varios grupos de K-pop además de BTS, entre los que destacan:

