BTS sorprende en su cierre de conciertos en México y consiente a ARMY con Airplane pt.2 y Spring Day

Este 10 de mayo 2026 se realizó el último concierto de BTS en la Ciudad de México donde hicieron vibrar el Estadio GNP Seguros y a sus más de 60 mil asistentes con un espectáculo lleno de luces, coreografías y momentos emotivos que marcaron su esperado regreso al país tras varios años de ausencia, asimismo, lo que se llevó la noche fueron sus agradecimientos en español así como sus inesperadas canciones sorpresas.

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En su tercera presentación en la CDMX como parte de su gira mundial Arirang Word Tour 2026 Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook presentaron su setlist que incluía temas de su nuevo álbum Arirang así como éxitos como “Dynamite”, “Butter”, MIC Drop” y Swim, pero uno de los momentos más impactantes fue cuando interpretaron “Airplane Pt.2” y “Spring Day”, dos temas muy queridos por los fans mexicanos.

¿Por qué Airplane Pt.2 es muy significativa para México?

“Airplane Pt.2” era una de las canciones más esperadas por el ARMY nacional, ya que, en sus letras tiene una referencia directa con México, ya que entre sus párrafos que explica el sueño de querer ser un idol y viajar a distintas partes del mundo ahí cantan We goin' from Mexico City, London to Paris, esta frase que fue la más coreada e hizo retumbar al estadio, asimismo, el coro es el mayor éxito ya que expresan "el mariachi. el mariachi" referencia cultural del país que también hizo vibrara al público.

Por otro lado, “Spring Day” desató lágrimas y nostalgia dentro del estadio por el significado emocional que tiene para el fandom. En redes sociales, fans calificaron el momento como “histórico” y aseguraron que la energía del público mexicano convirtió la presentación en una de las más especiales del tour “ARIRANG”, además, han expresado que México ya se llevó las mejores canciones en estos tres días de presentación y se demuestra que la agrupación quedó enamorado del país tricolor y el fandom dejó la vara muy alta para los otros países.