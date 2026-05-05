Estas son las canciones de BTS que quedan FUERA de sus conciertos en México

La gira ARIRANG de BTS ya dió inició en algunos países y a través de redes sociales se ha viralizado el setlist de cada presentación así como la enorme producción de cada concierto. En esta ocasión te presentamos las canciones que probablemente la icónica banda de k-pop no interpretará en México debido a que son temas que ya ha cantado y no se han vuelto a repetir.

¿Cuáles son las canciones de BTS que no formarán parte del Setlist en México?

BTS, la icónica banda de k-pop conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se ha presentado hasta el momento en Corea del Sur, lugar en el que pisaron por primera vez el escenario después de cuatro años de inactividad, y Estados Unidos. En estos lugares la famosa banda intérprete del éxito mundial “Dynamite” ha tocado 20 canciones sorpresa. Sin embargo, una vez que las cantan, no las vuelven a tocar por lo que, a salvo de una excepción, estás serían las canciones que quedan descartadas para las próximas presentaciones que la banda hará en el Estadio GNP Seguros.

I Need U Dope Run Silver Spoon Save Me For You Wings Spring Day DNA Best Of Me Pied Piper Crystal Snow Magic Shop Boy With Luv Mikrokosmos Dionysus On Life Goes On Permission To Dance Take Two

LISTA DE CANCIONES SORPRESA DESPUÉS DE EL PASO D2 — ACTUALIZADA 🎤✨

Llevando el seguimiento de cada canción sorpresa que BTS interpreta en esta gira 👀

¿Cuántas ya han sido marcadas hasta ahora?

Guarda esto para seguirlo a medida que continúa la gira 💜

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¿Habrá una tercera liberación de boletos para asistir a los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros?

El pasado sábado 02 de mayo se realizó una segunda liberación de entradas para los conciertos que BTS ofrecerá en la Ciudad de México. Sin embargo, solo se liberaron tres mil entradas. La demanda fue de más de 160 mil fans por lo que no todas las personas tuvieron acceso a la compra. Hasta el momento Ocesa ha dicho a través de un comunicado que existe la posibilidad de que se liberen boletos el día del evento, pero también han mencionado que todo es incierto y nada está confirmado pues la decisión estará sujeta a los ajustes finales de la producción así como a la disponibilidad.