¡Fue histórico! Con más de 260000 de fans, así se vivió el regreso de BTS a los escenarios

Es oficial, BTS está de vuelta y lo demostró este sábado ya que se presentó, luego de casi cuatro años de estar ausentes en la música, ante más de 260000 personas en la Plaza Gwanghwamun, ubicada en Seúl.

¿Cómo fue el “BTS Comeback 2026"?

Este sábado 21 de marzo se llevó a cabo en Corea del Sur de forma totalmente gratuita el concierto con el que BTS aperturó su regreso a los escenarios luego de haber realizado su servicio militar. El evento se transmitió a través de streaming a las 5:00 am (hora centro de la Ciudad de México). La exitosa banda surcoreana interpretó doce temas: "Body to Body", "Hooligan", "2.0" "Butter", "MIC Drop", "Aliens","FYA", "Swim", "Like Animals", "Normal", "Dynamite", "Mikrokosmos" con los que hizo bailar y cantar a todo su público.

BTS |Crédito: Antonio Betancourt

BTS |Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

En diversos momentos del concierto la exitosa agrupación se tomó algunos minutos para agradecer a todas las armys por estar presentes en el lugar ya que dijeron que para ellos estar sobre el escenario también representaba cumplir un sueño. Por otro lado expresaron que las canciones que cantaban estaban llenas de sentimientos que han tenido. El escenario destacó por tener una excelente producción pues la iluminación cambió en cada una de las canciones dando un dinamismo especial a cada una.

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

Por su parte el concierto estuvo lleno de referencias a la cultura coreana debido a que hubo personas que portaron trajes típicos y tocaron con instrumentos que forman parte de su historia, lo que reforzó sobre el escenario el concepto de su álbum “ARIRANG”.

La agrupación deslumbró con sus looks en tonos negros, mismos que tuvieron diversas texturas, brillos, cortes asimetricos y olanes. Cada integrante resaltó de forma única sobre el escenario.

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS |Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

"BTS: The Comeback": ¿Cómo y cuándo ver el documental de la banda?

Una de las grandes noticias que todas las armys han recibido es que este próximo 27 de marzo podrán conocer todo el proceso creativo que RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook tuvieron para poder lanzar “ARIRANG”, su nuevo álbum musical. Esto será a través del documental "BTS: The Comeback", mismo que será transmitido a través de streaming y el cuál promete dar a conocer detalles nunca antes revelados que la famosa agrupación ha enfrentado antes de su exitoso regreso a los escenarios.

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt

BTS|Crédito: Antonio Betancourt