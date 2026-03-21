BTS Comeback 2026: Ver EN VIVO y GRATIS los detalles del concierto en Seúl HOY sábado 21 de marzo, tras el lanzamiento de Arirang; lista de canciones online y por internet
Sigue EN VIVO el concierto de BTS en Seúl por el comeback de ‘Arirang’. Setlist oficial y dónde ver el streaming online este 21 de marzo en México y Latam.
La espera para todas las armys terminó, por fin hoy 21 de marzo de 2026 se llevará a cabo el concierto más esperado de BTS, luego de casi cuatro años sin pisar los escenarios debido a su servicio militar. El evento, mismo que será totalmente gratis, se llevará a cabo en la Plaza Gwanghwamun, ubicada en Seúl. BTS Comeback 2026 se transmitirá a través de streaming por lo que a continuación te presentamos todos los detalles de esta presentación musical, detalle a detalle de lo que ocurre en tiempo real.
Horarios por país para ver el concierto de BTS en Seúl 2026
A continuación te presentamos los horarios para ver "BTS Comeback 2026" en México y países de Latinoamérica.
- Concierto de BTS a las 5: 00 am: México, Costa Rica, Honduras
- Concierto de BTS a las 6: 00 am: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador
- Concierto de BTS a las 7: 00 am: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico
- Concierto de BTS a las 8: 00 am: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay
- Concierto de BTS a las 12: 00 pm: España (Madrid)
¿Dónde seguir el concierto de BTS 'Arirang' online y en vivo?
Para no perderte ningún detalle de BTS Comeback 2026 visita el sitio web de de Azteca 7 en donde te presentamos un Live Blog con todos los detalles del concierto, minuto a minuto de lo que sucede en Corea. ¿Estás listo para vivir uno de los regresos más esperados en la música?