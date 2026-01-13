¡Army prepárate para cantar!: Este es el posible SETLIST de BTS en México

BTS , una de las agrupaciones coreanas, integrada por hombres, más famosas en la industria musical anunció su regreso a los escenarios con su gira “BTS World Tour”, la cuál incluye lugares como París, Londres, Toronto, España, Japón, Alemania, e incluso países de América Latina como Perú, Colombia, Argentina y México, entre otros. Es por eso que te decimos cuál es el posible setlist que la banda puede presentar en sus próximos conciertos en México.

¿Cuál es el posible Setlist que BTS presente en sus conciertos en México?

La banda Surcoreana BTS integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook acaba de anunciar las próximas fechas de su Tour musical. México forma parte de esta lista con 3 fechas: siete, nueve y diez de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Aquí te decimos cuáles son las posibles canciones que los artistas interpreten en sus presentaciones, debido a que son las que comúnmente han cantado sobre el escenario.

"Dynamite"

"Butter"

"Permission to Dance"

“IDOL”

“Fake Love”

“Blood Sweat & Tears”

“Boy With Luv”

Estos temas han sido solo algunos de los más famosos de la banda, aún no hay información oficial sobre cuáles son las canciones oficiales que interpretaran, pero muchos artistas y bandas suelen cantar las más exitosas que tienen en su repertorio.

¿Cuándo será la preventa para asistir al concierto de BTS en México?

La preventa inicia el próximo 15 de enero a las 8: 00 pm a través del portal de Ticketmaster. Si cuentas con códigos o tarjetas especiales podrás gozar de este beneficio. Sin embargo, también con la Army Membership podrás ser de las primeras personas en conseguir tus entradas.

¿Por qué BTS ha tenido tanto éxito?

Esta banda ha impactado de forma cultural no solo en Corea del Sur, sino en muchas partes del mundo, han roto barreras geográficas con sus canciones, temas en los que no hay letras vacías sino unas llenas de amor propio y barras en las que hablan de salud mental. La banda ha logrado conectar con más personas a través de las emociones y ha empatizado con situaciones personales de sus fans por lo que hoy en día son una de las agrupaciones más reconocidas en el mundo además de que han sobresalido con sus impecables coreografías y grandes vestuarios.