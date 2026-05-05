BTS en México: NO hagas esto con tus boletos antes del concierto si quieres pasar rápido y sin problemas al estadio

Los conciertos de BTS en México prometen ser una experiencia inolvidable para decenas de miles de fans; el primero de ellos se realizará el 7 de mayo. Sin embargo, por la enorme cantidad de personas que asistirán, es importante organizarse lo mejor posible y cuidar todos los detalles. Una de las cosas que deberías considerar es guardar tus boletos en el Wallet de tu celular.

Muchas personas llevan sus boletos para escanear en la app de Ticketmaster, pero es posible que esta no sea la opción más segura para que tu acceso sea rápido y eficiente. Sigue leyendo para saber lo que tú y tus acompañantes deberían hacer.

No dejes que tus boletos para BTS en México solo estén guardados en Ticketmaster

Los grupos de ARMYs se están organizando perfectamente desde hace varios días para los conciertos de BTS en México y han compartido tips útiles para mejorar la experiencia de todos. El grupo BTS México Fanbase compartió en sus redes sociales un consejo que no debes ignorar: guardar tus boletos en el Wallet de tu celular, no dejarlos únicamente en la app de Ticketmaster.

Cuando compras tus boletos de manera digital o alguien los compra y te los transfiere, automáticamente puedes verlos en la app de Ticketmaster; los boletos se escanean en las áreas de acceso al concierto, para lo cual debes tener la app abierta. Sin embargo, muy frecuentemente la app puede tardar en abrir debido a la alta demanda de ese momento o es posible que la señal de internet te falle.

Para evitarte problemas y que todo sea más eficiente, la recomendación es guardar tus boletos en el Wallet de tu celular; se trata de una app que está disponible ya sea que utilices Google o Apple.

La aplicación Wallet puede guardar tus boletos en el teléfono y no requiere que uses datos móviles para mostrarlo en el acceso al estadio; esta es su principal ventaja. Tampoco tienes que abrir sesión como en la app, que a menudo te saca de la sesión de manera automática.

Actualmente los boletos para conciertos cuentan con un código de barras que cambia constantemente por cuestión de seguridad; las apps de Wallet de Google y Apple permiten guardar los boletos y están habilitadas para mostrarlos con todo y código.

NO tomes captura de tu boleto

Toma en cuenta que no es posible usar capturas de pantalla para almacenar tus boletos para ver a BTS en México. Por el código de barras y la tecnología de seguridad que utilizan, solo se pueden escanear en la app de Ticketmaster o en Wallet.

