BTS, Megadeth y más: Estos son los conciertos IMPERDIBLES de este fin de semana del 08, 09 y 10 de mayo
Estos son los conciertos imperdibles que estarán haciendo ruido en la capital este fin de semana.
Una semana más, la Ciudad de México estará recibiendo algunos de los conciertos más esperados del año en cuestión de pocos días, desde leyendas del heavy metal como Megadeth hasta ídolos globales como lo son BTS, por ello te compartiremos nuestra guía con los eventos que no te puedes perder.
La CDMX se ha convertido en una de las capitales culturales más grandes de todo el mundo, donde artistas de todo tipo se presentan para complacer a sus fanáticos mexicanos en lo que son noches sin igual y que demuestran el cariño y pasión de los chilangos por la música en vivo.
¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?
- Una de las agrupaciones de regional mexicano y cumbia norteña más populares del momento, Grupo Frontera se estará presentando en la Arena CDMX este viernes 08 de mayo en una noche llena de hits modernos.
- El dúo de post punk británico conocido como Lebanon Hanover estará tocando sus mejores temas en el Pabellón Oeste de este próximo sábado 09 de mayo en una noche tan única como solo ellos saben dar.
- El ritmo y el flow de una de las promesas del reggaetón mundial que ya se está haciendo realidad, llegará este sábado y domingo al Palacio de los Deportes donde Cris MJ te pondrá a cantar y bailar con sus mejores temas.
- El día sábado 09 de mayo Carlos Rivera estará haciendo sonar sus mejores éxitos en la Monumental Plaza de Toros La México en el que se espera que sea una presentación mágica.
- El grupo de K-Pop furor del momento, BTS estará llegando al Estadio GNP de la CDMX este sábado 9 y domingo 10 de mayo como parte de su gira ARIRANG, donde ARMY mexicano espera un evento sin precedentes.
- Considerada como una de las bandas de metal más importantes de todos los tiempos, Megadeth estará presentándose el domingo 10 y lunes 11 de mayo por última vez, siendo esta su gira de despedida.