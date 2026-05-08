BTS, Megadeth y más: Estos son los conciertos IMPERDIBLES de este fin de semana del 08, 09 y 10 de mayo

Una semana más, la Ciudad de México estará recibiendo algunos de los conciertos más esperados del año en cuestión de pocos días, desde leyendas del heavy metal como Megadeth hasta ídolos globales como lo son BTS, por ello te compartiremos nuestra guía con los eventos que no te puedes perder.

La CDMX se ha convertido en una de las capitales culturales más grandes de todo el mundo, donde artistas de todo tipo se presentan para complacer a sus fanáticos mexicanos en lo que son noches sin igual y que demuestran el cariño y pasión de los chilangos por la música en vivo.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?