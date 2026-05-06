¿Vas al concierto de BTS en México? Este es el mapa con TODOS los accesos al Estadio GNP Seguros

Este próximo 7 de mayo se llevará a cabo el primer concierto de la exitosa banda BTS en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Su llegada sucede luego de nueve años sin pisar tierras aztecas por lo que la presentación musical es una de las más esperadas de este año, misma que promete ser inolvidable debido a la gran producción que el grupo surcoreano implementa. Es por eso que si vas a asistir al concierto te presentamos el mapa con todos los accesos al Estadio, esto para evitar retrasos en tu llegada y que entres por la parte correcta.

BTS en México: ¿Cuáles son los accesos del Estadio GNP Seguros?

Si vas a asistir al concierto de BTS en algunas de sus tres fechas tienes que tener en cuenta que debes salir de tu casa con anticipación además de que debes entrar por el área indicada. A continuación te presentamos un mapa con las entradas en las siguientes áreas:

Puerta 6: Acceso a todas las secciones

Acceso A: PCD y General A

Acceso B y C: Secciones nones, GNP, Naranja y Verde

Acceso D

General B

Puente Norte: Secciones nones

Puente Sur: Secciones pares

Acceso E y F: Secciones pares, GNP, Naranja y Verde

Acceso G: PCD y General A

Puerta 15: Box Diamante y Box Oro Pares

Pin Lane: Box Diamante y Box Oro Nones

hola!, encontré este mapa en facebook y me gustaría que ustedes también lo vean



c.chabacanas world pic.twitter.com/l7b8ZISCgm — caguama (@caguama0r) May 5, 2026

BTS en el Zócalo de la Ciudad de México

Antes del gran concierto la icónica banda de k-pop, BTS, conformada por RM, Jungkook, Jimin, V, Jin, SUGA y J-Hope estará presente este miercóles en Palacio Nacional a partir de las 5: 00 pm. Cada uno de los integrantes subirá al balcón y saludará a todo el ARMY mexicano. Se espera que haya una gran aglomeración de personas por lo que te recomendamos ser puntual, de igual forma considera que podría haber más tráfico de lo normal debido a que la demanda por asistir esta tarde al Zócalo de la Ciudad de México será muy alta debido a la gran cantidad de fans que tiene BTS en México.