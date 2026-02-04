BTS DESTRONÓ a Taylor Swift en Spotify

El quinto álbum de BTS , titulado “ARIRANG”, superó la impresionante cifra de los tres millones de pre-guardados (pre-saves) en la plataforma Spotify. Desde el primer minuto del anuncio, las métricas no han dejado de ascender: el nuevo álbum de la banda superó el millón en tiempo récord; al cuarto día, ya alcanzaba los dos millones y la curva continúa en ascenso gracias al apoyo incondicional de los ARMY.

¿Por qué BTS destronó a Taylor Swift?

De mantener este ritmo, “ARIRANG” podría superar por un margen considerable al álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”.

Taylor Swift ostenta actualmente el récord de mayor cantidad de pre-guardados con aproximadamente 6 millones. Con este hito, el próximo trabajo de los surcoreanos no solo amenaza el reinado de la estadounidense, sino que se convierte oficialmente en el lanzamiento asiático más anticipado de la historia de la plataforma.

¿Por qué “ARIRANG” no se ha estrenado y ya supera las expectativas?

La expectativa no es solo una sensación en redes sociales, sino una realidad estadística. “ARIRANG” se mantuvo en el Countdown Charts Global de Spotify durante dos semanas consecutivas. Para los expertos de la industria, esto sirve como un barómetro infalible para medir las expectativas de los fanáticos de la música global ante el regreso de los "Reyes del K-pop".

¿Qué logros tienen BTS en Japón?

El interés masivo por este nuevo material discográfico coincide con el anuncio de su ambiciosa gira mundial. Gracias a esta noticia, el número de suscriptores de la banda se triplicó en cuestión de días. Además, éxitos anteriores como “Proof” y “Love Maze” han vuelto a la cima, superando los 100 millones de reproducciones. Este impacto comercial ya ha sido validado internacionalmente: la Asociación de la Industria Discográfica de Japón les otorgó recientemente las certificaciones de platino y oro en sus respectivas categorías.

¿Cuándo se estrena “ARIRANG” en Estados Unidos?

“ ARIRANG ” de BTS se lanzará oficialmente el 20 de marzo a la 1:00 PM (13:00) KST, lo que equivale a las 9:00 PM del 19 de marzo en Los Ángeles (PDT, UTC-7). La producción contará con un total de 14 canciones inéditas.

BTS: Calendario de la gira por Estados Unidos

Tampa, FL: 25, 26 y 28 de abril (Raymond James Stadium) — ¡Tercera noche añadida!

El Paso, TX: 2 y 3 de mayo (Sun Bowl).

Stanford, CA: 16, 17 y 19 de mayo (Stanford Stadium) — ¡Nueva fecha confirmada!

Las Vegas, NV: 23, 24, 27 y 28 de mayo (Allegiant Stadium) — Residencia histórica de cuatro noches.

East Rutherford, NJ: 1 y 2 de agosto (MetLife Stadium).

Foxborough, MA: 5 y 6 de agosto (Gillette Stadium).

Baltimore, MD: 10 y 11 de agosto (M&T Bank Stadium).

Arlington, TX: 15 y 16 de agosto (AT&T Stadium).

Toronto, ON: 22 y 23 de agosto (Rogers Stadium).

Chicago, IL: 27 y 28 de agosto (Soldier Field).

Los Ángeles, CA: 1, 2, 5 y 6 de septiembre (SoFi Stadium).

