⁠La canción sorpresa que podrían cantar los BTS en el concierto de hoy 07 de mayo 2026

La emoción por los conciertos de BTS en México sigue creciendo, pues en pocas horas se realizará el primer concierto de la banda surcoreana en el país azteca por lo que ARMY ya ha comenzado a lanzar teorías sobre la canción sorpresa que podrían aparecer en esta primera presentación.

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Después de que el grupo de K-pop sorprendiera en otros conciertos interpretando un tema distinto por noche, los fans mexicanos están convencidos de que su presentación en el país tendrá momentos especiales dentro la gira, ya que, tanto Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook como el fandom nacional han estado esperando exclusivamente estos shows.

A través de distintas redes sociales han stado circulado videos y listas de canciones soñadas que podrían interpretar los 7 integrantes de BTS, por lo que las teorías de saber cuál es la canción sorpresa que sorprenderá a miles de fans cada minuto crece más y entre los títulos destaca uno que domina las apuestas debido a que existe una relación cercana con el país.

A continuación te dejamos la posible canción que podría sorprender en el concierto de BTS esta noche 7 de mayo 2026 en el Estadio GNP y que dará inicio cerca de las 20:00 horas. Algunas de estas teorías del por qué sería la elegida es porque destaca por su energía explosiva, significado emocional y artístico, además de que tiene un detalle que conecta directamente con México.

¿Cuál sería la canción sorpresa que cante BTS en su primer concierto en la CDMX?

La canción que más fuerte suena para ser interpretada en el primer concierto de BTS en la Ciudad de México es “Airplane Pt.2”, ya que, es la favorita del Army mexicano porque se nombra la palabra mariachi y hace una referencia directa con el país y su alegría. También es una de las canciones que más han marcado al grupo debido a la relevancia de lo que dice cada palabra de la canción y el sueño que quieren cumplir los idols como artistas y que mejor manera de tocarla en el país que es uno de los más reconocidos por la agrupación.

Asimimso, Airplane Pt.2 es el tema que tiene una vibra latina muy marcada y uno de los momentos más queridos es el coro con trompetas y sonidos que recuerdan la cultura mexicana, por eso muchos consideran que sería la elección perfecta para México, ya que la energía de la canción conecta totalemnte con el público latino. Además, en conciertos anteriores el ARMY mexicno ha demostrado que esta canción es una de las más coreadas y bailadas del repertorio.

Otra punto a destacar, es que esta canción se posiciona como la favorita luego de que en 2025 fuera interpretada en solitario por J-Hope cuando se presentó en el Palacio de los Deportes y fue bien recibida, tanto que el artistas quedó sorprendido con la reacción que tuvo el público cuando cambio la letra y puso a México.

Sin duda alguna, cualquiera que sea la interpretación, será una gran sorpresa para el ARMY, pues cualquier tituló destaca por su ritmo, letra y hasta coreografía