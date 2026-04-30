BTS, Sebastián Yatra, Alizée, Megadeth, Mon Laferte y más: Estos son los conciertos que habrá en la CDMX en el mes de mayo de 2026

Este mes de abril se estarán llevando a cabo en la Ciudad de México algunos de los conciertos más esperados de todo el año, donde artistas de todo el mundo y de todos los géneros estarán conquistando al público de la capital, justo como BTS…

Antes de hablar de lleno del K-Pop; la CDMX estará siendo visitada tanto por algunos de los artistas más populares del mundo así como algunos otros que traen a nuestro país una propuesta distinta, siendo que nuestra ciudad es una de las capitales culturales más importantes del mundo.

¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México en el mes de mayo de 2026?

Estos son los mejores conciertos que habrá en la CDMX este mes de mayo, por lo que si eres fan de la música, no deberías perderte tus favoritos.

