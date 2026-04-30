BTS, Sebastián Yatra, Alizée, Megadeth, Mon Laferte y más: Estos son los conciertos que habrá en la CDMX en el mes de mayo de 2026
Sin duda alguna el mes de mayo será uno de los mejores en cuanto a conciertos en la Ciudad de México con BTS, System of a Down, Sebastián Yatra, Mon Laferte y más.
Este mes de abril se estarán llevando a cabo en la Ciudad de México algunos de los conciertos más esperados de todo el año, donde artistas de todo el mundo y de todos los géneros estarán conquistando al público de la capital, justo como BTS…
Antes de hablar de lleno del K-Pop; la CDMX estará siendo visitada tanto por algunos de los artistas más populares del mundo así como algunos otros que traen a nuestro país una propuesta distinta, siendo que nuestra ciudad es una de las capitales culturales más importantes del mundo.
¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México en el mes de mayo de 2026?
Estos son los mejores conciertos que habrá en la CDMX este mes de mayo, por lo que si eres fan de la música, no deberías perderte tus favoritos.
- Lorde - Palacio de los Deportes, 01 de mayo
- Princess Nokia - Foro 1869, 01 de mayo
- Men At Work - La Maraka, 01 de de mayo
- Laura Pausini - Arena CDMX, 02 de mayo
- Chayanne - Auditorio Nacional, 06 y 07 de mayo
- BTS - Estadio GNP, 07, 08 y 10 de mayo
- t.A.T.u. - La Maraka, 07 y 08 de mayo
- Grupo Frontera - Arena CDMX, 08 de mayo
- Lebanon Hanover - Pabellón Oeste, 09 de mayo
- Cris MJ - Palacio de los Deportes, 09 y 10 de mayo
- Megadeth - Arena CDMX, 10 y 11 de mayo
- Belle and Sebastian - Teatro Metropólitan, 12 de mayo
- J Balvin - Palacio de los Deportes, 14 y 15 de mayo
- Miguel Bosé - Auditorio Nacional, 14 y 16 de mayo
- Yung Beef - Pepsi Center, 15 de mayo
- Ciafanes - Palacio de los Deportes, 15
- Intocable - Monumental Plaza de Toros, 16 de mayo
- Jumbo - Teatro Metropólitan, 16 de mayo
- Marc Seguí - Foro Puebla, 16 de mayo
- Tecate Emblema - Autódromo Hermanos Rodríguez, 16 y 17 de mayo
- Korn - Palacio de los Deportes, 19 de mayo
- Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes, 23 de mayo
- Marco Antonio Solís - Estadio GNP, 23 de mayo
- System of a Down - Estadio GNP, 27 y 28 de mayo
- Camilo Séptimo - Palacio de los Deportes, 28 de mayo
- Alizée - La Maraka, 28 y 29 de mayo
- Mon Laferte - Palacio de los Deportes, 29, 30 y 31 de mayo
- Caifanes - Auditorio Nacional, 30 de mayo