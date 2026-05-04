¿⁠Qué es el BTS Swimside y cuándo es? Esto es lo que debes de saber sobre los registros en México

Estamos en la semana de BTS en México y todo el ARMY azteca no podría estar más feliz de todas las actividades que nuestro país recibirá en estos días además de los tres conciertos de una de las agrupaciones de K-Pop más destacadas de todos los tiempos.

Una de las experiencias más esperadas dentro de estos días es el BTS Swimside que habrá en la Ciudad de México, mismo que llegará a conectar con todo el ARMY que se ha encargado de mantener a BTS dentro de los artistas más reproducidos en plataformas de streaming.

¿Qué es BTS Swimside?

El BTS SWIMSIDE es una experiencia inmersiva en colaboración con Spotify, misma que llegará a algunas de ciudades donde la agrupación concentra una cantidad activa de fandom. Este espacio está hecho para el ARMY verdadero y mostrará un universo musical de ‘ARIRANG’, el disco con el que BTS hizo su aclamado comeback.

"I hate swimming."



watch the full Q&A with @bts_bighit from our SWIMSIDE event now on Spotify! https://t.co/JcLP82I0wn pic.twitter.com/rafER2Vwey — Spotify ❤️ K-Pop (@SpotifyKpop) April 15, 2026

Dentro de este espacio que contará con temática de BTS se espera que sea una gran oportunidad de concentración para ARMY’s, donde además podrás encontrar mercancía y demás artículos que se podrán conseguir únicamente en la SWIMSIDE, mostrando la conexión de la agrupación con sus fans, por lo que es importante que tengas tu registro para poder formar parte de esta experiencia.

¿Cómo puedo ir a BTS Swimside?

Respecto al acceso a esta experiencia inmersiva de BTS tenemos una buena y una mala noticia… México es uno de los países con mayor cantidad de ARMY’s, por lo que probablemente los millones que hay no puedan tener acceso a este espacio pues del 4 al 7 de abril tuviste que haber recibido una invitación por parte de Spotify.

Si ya revisaste tu correo electrónico e incluso la sección de SPAM y no la tienes, no podrás asistir… En cambio, si eres cliente premium de este servicio y si fuiste de los fans que más constantemente escucharon su música en este plataforma, tuviste que haberla recibido, pues incluso los horarios ya se encuentran agotados.

¿Cuándo y dónde es la BTS Swimside?

Esta experiencia para el ARMY será este próximo viernes 08 de mayo en un horario de 10:00 am a 2:00 pm en la calle Dr. Carmona Valle #47, en la Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.