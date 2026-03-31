¡Atención ARMY! BTS anuncia NUEVA experiencia inmersiva en CDMX: así será SWIMSIDE

¡Buenas noticias para el ARMY! BTS confirma la llegada de SWIMSIDE a México. El anuncio se dio a través de un breve audiovisual compartido en redes sociales, en el que revelan un breve listado de las nuevas ciudades en donde estará disponible esta nueva experiencia inmersiva, incluida la CDMX.

¿Qué es SWIMSIDE, la NUEVA experiencia inmersiva de BTS en México?

SWIMSIDE es una experiencia inmersiva de BTS, en colaboración con Spotify, dedicada 100% a los fans de la agrupación de pop surcoreana. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de larga duración, ARIRANG, el evento ya llegó a Seúl y Nueva York. Gracias al buen recibimiento del fandom, se ha optado por extender la experiencia a otras ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con los eventos anteriores, la experiencia incluye diversos spots inspirados en el sencillo principal del álbum: SWIM. También habrá una pop-up store y diversas actividades pensadas para uno de los fandoms con mayor impacto a nivel global.

¿Cuándo y dónde será SWIMSIDE?

De momento, no se ha revelado la fecha ni el lugar del evento. No obstante, se espera que la reconocida plataforma de streaming musical dé a conocer los detalles en los próximos días. Además de la Ciudad de México, la experiencia inmersiva de SWIMSIDE también llegará a Manila (Filipinas), Jakarta (Indonesia), Tokio (Japón) y Sao Paulo (Brasil).

El amor de BTS por México

El anuncio de SWIMSIDE en México llega días después de que J-Hope mostrara su entusiasmo por volver a tierras aztecas. Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Kimmel, la banda fue cuestionada sobre el país al que más les emociona volver ahora que están de regreso en los escenarios, a lo que Hoseok respondió que la Ciudad de México.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

BTS tiene tres fechas programadas para México en el Estadio GNP Seguros. Los shows se celebrarán el próximo 7, 9 y 10 de mayo; por lo que el anuncio de la experiencia llega como anillo al dedo. Cabe mencionar que todas las fechas de BTS en CDMX fueron sold out en cuestión de minutos, así que ya no hay tickets disponibles para los conciertos.