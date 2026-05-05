BTS en México 2026: ¿Por qué no habría vendedores ambulantes a las afueras del estadio GNP?

Estamos a pocos días de vivir los tan esperados conciertos de BTS en México, evento que todo el ARMY azteca ha separado por años y no exageramos al hablar del impacto que esta agrupación tiene en nuestro país, pues es quizá el grupo de K-Pop más querido en los últimos 10 años.

Este concierto ha marcado un antes y después en la manera en cómo se viven los eventos musicales en nuestro país, y aquí es donde llega otro punto sensible, pues probablemente la mercancía de BTS será muy limitada, desde la oficial hasta la que comúnmente venden afuera de los venues, así lo ha dejado ver HYBE.

¿Se podrá comprar mercancía de BTS en su concierto en el Estadio GNP?

Si eres de las personas afortunadas que podrán asistir a alguno de los conciertos, a la Pop-Up o a la Swimside de BTS en esos puntos exclusivos podrás conseguir artículos oficiales de esta gira ARIRANG, aunque esta mercancía por lo general se agota, es muy costosa o simplemente está fuera de nuestras manos, por lo que en países como México es común comprar merch fuera de los estadio, aunque al parecer HYBE lo impedirá para esta ocasión.

Se ha comunicado que HYBE (la compañía que tiene firmada a BTS), ha implementado medidas estrictas que prohíben la venta de mercancía no oficial, o mejor conocida como “pirata” en las inmediaciones del Estadio GNP de la Ciudad de México durante los conciertos de esta semana.

Esta medida busca proteger los derechos de propiedad intelectual de la agrupación, así como garantizar la venta de productos oficiales, aunque haya quienes estén en contra de estas acciones.

¿Dónde comprar merch de BTS?

A través de redes sociales hay grupos de fans que se han organizado para acudir a mini bazares a comprar mercancía no oficial, e incluso en estos mismos grupos han contactado con vendedores quienes han hecho de este tipo de artículos su modo de trabajo y que semana a semana preparan nuevos diseños.