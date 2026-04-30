¡Atención ARMY! Estamos a escasos días del regreso de BTS a México y ya tenemos el setlist oficial del BTS WORLD TOUR ARIRANG. La cita será el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros y aquí te compartimos el listado de canciones que harán retumbar el recinto en las próximas semanas.

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Confirmado: 20 canciones que BTS cantará en sus conciertos en México

La gira mundial de ARIRANG arrancó el pasado 9 de abril en el Goyang Stadium de Corea del Sur, mientras que el show más reciente fue en Tampa, Florida, en Estados Unidos. De acuerdo con todas las presentaciones, la banda de pop surcoreana tocará un aproximado de 20 canciones, dando como resultado un concierto de poco más de dos horas. Dicho esto, este es el setlist completo para los próximos shows en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.



Hooligan

Aliens

Run BTS

they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Dope

For You

Please

Into the Sun

Miembros de BTS, emocionados por volver a México

Tras su más reciente presentación en Tampa, tres de los siete integrantes de BTS - Suga, J-Hope y Jimin - realizaron una transmisión en vivo vía redes sociales. A través de este, mostraron su emoción por presentarse ante su público mexicano, pues J-Hope aseguró que es una de las mejores audiencias para las que ha tocado, a lo que Suga mencionó tener “altas expectativas”: “Dijiste que no estabas bromeando, así que espero que nos sorprenda", señaló.

Así fue la última vez que BTS se presentó en México

BTS regresa a nuestro país tras casi una década alejados de su ARMY mexicano. La última vez que se presentaron en México fue el 17 de marzo de 2017, como parte de la KCON en la Arena Ciudad de México. En aquel entonces, compartieron escenario con otras agrupaciones del género, como Monsta X, NCT 127, Red Velvet, EXID, Astro, INFINITE H y Eric Nam.