¡Atención CDMX! Cambian de día el concierto de la Hayley Williams en el Auditorio Nacional de la CDMX a pocas horas de la preventa, conoce la NUEVA fecha:

A pocas horas de la preventa para el concierto de Hayley Williams en nuestro país, la promotora Ocesa anunció que este cambiará de fecha, siendo que se tenía previsto para el lunes 23 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira ‘The Hayley Williams Show’, donde se estará presentando por varios países de Latinoamérica e incluso estas fechas también se han modificado.

A través de redes sociales, se confirmó que este imperdible concierto se estará llevando a cabo el día jueves 26 de noviembre de este mismo año, cayendo mejor para muchos fans de la también vocalista de Paramore, siendo un día un tanto más accesible para la semana en una entidad tan caótica como la CDMX.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Hayley Williams?

La preventa para fans será el mismo día que se tenía previsto; iniciado este martes 12 de mayo en punto de las 10:00 a través de la plataforma de TicketMaster.

Es importante que sepas que únicamente tendrás acceso a esta preventa para fans si te registraste a tiempo y de no ser así, deberás esperar a la venta al público en general, misma que será el 14 de mayo a las misma hora.

NUEVA FECHA. “The Hayley Williams Show” ahora se llevará a cabo el 26 de noviembre.

Si te registraste para la preventa HW HQ, tu código de preventa seguirá siendo válido para el día de mañana a las 10 AM hora local. pic.twitter.com/GFqer6IfrH — Ocesa Total (@ocesa_total) May 12, 2026

¿Habrá más fechas de Hayley Williams en México?

De momento no se espera que la vocalista de 37 años no ha mostrado señales de ofrecer una fecha más tanto en la CDMX o alguna otra ciudad de nuestro país pues una fecha antes está a tan solo tres días y será en Perú. Por otro lado, 4 días después Hayley se estará presentando en Puerto Rico, lo que complica de gran manera la posibilidad de que abra una fecha más en tierras aztecas.

Probablemente tras la preventa podríamos conocer la demanda de boletos para la artista y tras esto se abriría la posibilidad de verla en un acto más, e incluso hay quienes la han ligado al Corona Capital 2026