Confirmado: ¡Hayley Williams anuncia fechas en México! Así puedes conseguir boletos

¿Están listos para cantar “Parachute” a todo pulmón? ¡Hayley Williams anuncia fechas en México! La vocalista de Paramore sorprendió a su público mexicano al anunciar su primer show como solista en la Ciudad de México. La cita será el próximo 23 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Hayley Williams en México: así puedes conseguir boletos para su concierto en 2026

Para combatir la reventa, el equipo de Hayley Williams ha implementado toda una serie de medidas para la compra de tickets. Si deseas asistir a su próximo show en la Ciudad de México, debes solicitar un registro en el enlace compartido en su cuenta oficial de Instagram. A través de este, se verificará tu correo y número telefónico. Si el sistema determina que NO eres un bot, recibirás un acceso único para la preventa. De tal modo, se garantiza que las entradas vayan a los verdaderos fans. Posteriormente, se abrirá la venta general.

¿Cuándo salen los boletos para Hayley Williams en México?

La preventa para fans se llevará a cabo el 12 y 13 de mayo, mientras que la venta general será el 14. Aquí los horarios:



Preventa: del 12 de mayo a las 10:00 a.m. al 13 de mayo a las 10: p.m. (hora local del recinto)

del 12 de mayo a las 10:00 a.m. al 13 de mayo a las 10: p.m. (hora local del recinto) Venta General: 14 de mayo a partir de las 10:00 a.m (hora local)

¿Hayley Williams estará en el Corona Capital 2026?

Previo al anuncio de la cantante, todo apuntaba a que ésta se iba a presentar en el Corona Capital. El festival se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que la fecha confirmada no coincide con el evento. Además, es bien sabido que los artistas que se presentan en festivales tienen prohibido hacer shows en solitario por temas de contrato.

No obstante, dado la disponibilidad y cercanía del evento, es posible que el equipo de Hayley haya llegado a un acuerdo para presentarse tanto en el festival y como en su show en solitario. De momento, no queda más que esperar a que el Corona anuncie su cartel. Mientras tanto, ¡a celebrar el anuncio de Hayley en la CDMX!