Architects en México 2026: posible setlist, horarios y mejores rutas para llegar al concierto

¡Architects está de vuelta en México! La banda británica de metalcore ofrecerá un concierto este 25 de abril, como parte de su gira Broken Mirror Tour 2026. La cita será en el Velódromo Olímpico y aquí te contamos todo lo que debes saber: posible setlist, teloneros, horarios oficiales y cómo llegar al show.

¿Quiénes abrirán el show de Architects en México 2026?

Architects no viene solo. La banda liderada por Sam Carter llega acompañada de otra grande del género: thrown. La agrupación sueca vuelve a México tras su última presentación junto a Bring me the Horizon en diciembre de 2024. Se espera que la banda toque éxitos como “on the verge”, “guilt”, “split” y “grayout”, por mencionar algunos.

¿A qué hora empieza el concierto de Architects en México? Horarios oficiales

Las puertas abren en punto de las 6:00 p.m. Aquellos que cuenten con pase de “early access” podrán ingresar 15 minutos antes, a las 5:45 p.m. El set de thrown arranca a las 7:30 p.m., mientras que Architects se apoderará del escenario en punto de las 9:00 p.m.

¿Qué canciones tocará Architects en México? Posible setlist 25 de abril

Architects regresa a México como parte de su gira Broken Mirror Tour 2026. El título hace referencia a su más reciente álbum de estudio, The Sky, The Earth & All Between; por lo que se espera que toquen diversas canciones de esta producción, como “Seeing Red”, “Blackhole” y “Broken Mirror”, así como otros de sus grandes éxitos, como “Animals” y “Doomsday”. Con base a los shows previos, este es el posible setlist de Architects para el 25 de abril en el Velódromo Olímpico:



Elegy

Whiplash

when we were young

Black Lungs

Curse

A Match Made in Heaven

deep fake

Impermanence

Red Hypergiant

Gravedigger

Broken Mirror

Brain Dead

Meteor

Everything Ends

Doomsday

Blackhole

Seeing Red

Animals

Architects en México 2026: ¿Cómo llegar al concierto? Mejores rutas para el Velódromo Olímpico

El Velódromo Olímpico, sede del concierto de Architects en México, se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza. La dirección completa es: Radamés Treviño, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, CDMX. Debido a su ubicación, la manera más sencilla de llegar es en transporte público. Estas son las mejores rutas:



Metro: Bajar en la estación Velódromo de la Línea 9 (café); el recinto estará a 5 minutos caminando.

Bajar en la estación Velódromo de la Línea 9 (café); el recinto estará a 5 minutos caminando. Metrobús: Bajar en la estación Boulevard Puerto Aéreo o UPIICSA de la Línea 2 (morada); el recinto está a 10 - 15 minutos caminando.

Si vas en auto, te recomendamos checar navegadores de GPS, ya que la ruta puede variar dependiendo el tráfico.