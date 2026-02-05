¡El deathcore está devuelta! Después de años de espera, Oliver Sykes retoma el camino de los guturales

Lo que durante más de 15 años pareció un simple sueño para los fans más fieles de Bring Me The Horizon , hoy empieza a tomar forma, pues la banda británica encabezada por Oliver Sykes volvió a sacudir internet luego de que el vocalista compartiera en sus redes sociales un fragmento de “Pray for Plagues”, uno de los temas más representativos de su era deathcore.

Con este gesto, aunque pequeño, pero sin duda con un gran peso emocional, para quienes conocieron a la banda desde sus inicios, ha dado de qué hablar en los últimos días.

Este fragmento no pasó desapercibido, ya que para muchos, significó una señal clara de que Oliver podría estar mirando hacia atrás, hacia ese sonido crudo y visceral con el que Bring Me The Horizon irrumpió en la escena en 2006, marcando a toda una generación. Los guturales, la agresividad y la esencia deathcore que definieron sus primeros años parecían cosa del pasado hasta ahora, pues como parte de la celebración de los 20 años de su primer álbum Count Your Blessings, se espera que la banda esté regrabando sus primeros éxitos.

Y es que, aunque Oliver se alejó de ese estilo durante varios años, no fue por falta de amor al género, si no todo lo contrario, pues este cambio fue una necesidad. Con el tiempo, el vocalista tuvo que reinventarse para poder seguir creando música, explorando nuevos sonidos, emociones y estilos que llevaron a la banda a un éxito global y a conectar con nuevas generaciones de fans.

Aun así, quienes lo seguimos desde el principio nunca dejamos de preguntarnos si algún día volvería a esos guturales que nos volaron la cabeza. Hoy, ese anhelo vuelve a encenderse con fuerza.

¿Qué le pasó a Oliver Sykes en sus cuerdas vocales?

Oliver Sykes sufrió daños en sus cuerdas vocales debido al uso extremo y poco saludable de técnicas guturales en los primeros años de la banda. Esto lo obligó a alejarse del deathcore para evitar un daño permanente en su voz. Con el tiempo, aprendió nuevas técnicas vocales y apostó por una evolución musical que le permitió seguir creando sin poner en riesgo su salud.