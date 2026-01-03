Las canciones icónicas que cumplen 20 años en este 2026 (y nos hacen sentir viejos)

Bien dicen por ahí que el tiempo vuela y muchas veces no nos damos cuenta. En 2026, varias canciones lanzadas en 2006 celebran su 20 aniversario. Esto nos pone a pensar y recordar aquella época que estaba dominada por CDs, iPods y videoclips que veíamos una y otra vez en MTV (cuya era también terminó hace unos días). Lo sorprendente no es solo que cumplan dos décadas, sino que siguen sonando actuales y forman parte de playlists, memes y festivales.

El pop que dominó el mundo en 2006

En 2006, el pop era el género de moda a nivel global. En aquel año todos estábamos enloquecidos con canciones como Hips Don’t Lie de Shakira, la cual fue un fenómeno absoluto: ritmos latinos, energía imparable y una canción que todavía pone a bailar a cualquiera.

Ese mismo año, Promiscuous de Nelly Furtado marcó un giro más atrevido en su carrera, definiendo el sonido pop de mediados de los 2000 junto a Timbaland.

Canciones que se volvieron himnos generacionales

Varias canciones en inglés lograron causar un enorme impacto cultural; ese año sonaba "Crazy" de Gnarls Barkley fue una rareza que conquistó al mundo. Su mezcla de soul, electrónica y locura emocional la convirtió en una de las canciones más influyentes de la década.

En el terreno del rock alternativo seguía creciendo lentamente; fue así como ese año, Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance redefinió lo que significaba ser emo en los 2000. Veinte años después, sigue siendo coreada como un ritual colectivo por todos aquellos que fueron jóvenes en la época y se consideraban emo.

Hits que aún viven en playlists y TikTok

Muchos de los grandes éxitos que nacieron en el 2006 han tomado un segundo respiro de popularidad gracias a las redes sociales. Por ejemplo, Irreplaceable de Beyoncé la cual sigue siendo referencia obligada en canciones de desamor, mientras que SexyBack de Justin Timberlake aún suena como una declaración de porte y estilo.

¿Por qué estas canciones envejecieron tan bien?

Más allá de la nostalgia, el éxito y la popularidad que adquirieron en su momento no fue en balde. Las canciones lograron convertirse en himnos para toda una generación; son canciones que definieron una identidad sonora, conectaron con emociones universales y marcaron tendencias que aún influyen en la música actual.

También te puede interesar: Eugenio Derbez aparece en un video de MrBeast y compite por un millón de dólares

