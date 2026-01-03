Eugenio Derbez aparece en un video de MrBeast y compite por un millón de dólares

El 2026 arrancó con una de esas colaboraciones que nadie nunca imaginó que sucederían algún día ni en sus más locos sueños. Resulta que Eugenio Derbez formará parte del nuevo video de MrBeast, en el que 30 celebridades competirán por un premio de un millón de dólares, destinado a caridad. Así que sí, pronto ver a Derbez en un reto extremo de MrBeast será una realidad.

Eugenio Derbez y Mr Beast: La foto que lo confirmó todo

La noticia se dio a conocer a través de una imagen compartida por el propio MrBeast, donde se ve a Eugenio Derbez posando junto al creador de contenido y un grupo de famosos participantes. En la foto también destaca Josh Peck, recordado por su papel en Drake & Josh, lo que confirma que el reto tendrá un elenco tan diverso como inesperado.

Un millón de dólares… y una causa mayor

El reto no solo promete espectáculo y un montón de celebridades compitiendo, sino que también promete un impacto positivo. El millón de dólares que está en juego será donado a caridad, algo que comúnmente podemos ver en las dinámicas de MrBeast. Un sello característico del influencer que convierte la competencia en algo más que simple entretenimiento.

Estreno ligado a Beast Games 2

El video donde aparece Derbez se estrenará el 7 de enero, el cual resulta ser el mismo día que llega Beast Games temporada 2 a Prime Video. La emocionante serie de concurso que rompió el internet con su primera temporada. Esta nueva entrega lanzará sus primeros tres episodios ese día, para luego continuar con estrenos semanales. La idea de estrenarlos juntos es que todo su contenido forme parte de un mismo evento global.

Fuerza vs inteligencia: el giro de la temporada

La segunda temporada de Beast Games tendrá una dinámica distinta a la que ya conocimos. En esta ocasión, los participantes serán divididos en dos equipos: uno representando la fuerza física y otro la inteligencia. El gran experimento es simple pero potente: descubrir quién llega más lejos, los más fuertes o los más listos.

No se sabe si el video de las celebridades tendrá la misma dinámica; de ser así, podríamos pensar que Eugenio Derbez podría jugar del lado de los inteligentes gracias a su ingenio. Sin embargo, esto es mera especulación, pues no hay nada confirmado.

¿Crees que Eugenio Derbez resulte ganador?

