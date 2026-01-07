Cardi B lo hizo de nuevo: enseña a los hombres cómo se debe comer un plátano

Cardi B, siempre polémica y divertida, volvió a apoderarse de las redes con un video en el que “enseña a los hombres cómo se debe comer un plátano”, y no, no es lo que estás imaginando, pues el mensaje real va por otro lado: la idea de la cantante es romper un tabú social que muchos hombres cargan incluso en cosas tan cotidianas como comer una fruta en público.

El divertido clip, publicado esta semana, muestra a la rapera explicando con su característico estilo directo y su humor único que no todo tiene que verse “raro” o exagerado, y que a veces basta con hacerlo simple y natural para pasar desapercibido del mundo.

Cardi B: el video que se volvió viral

En el video, Cardi B aparece comiendo un plátano y desde el principio aclara que no está intentando verse atractiva. Luego, hace una pausa y entre risas, rompe la fruta en pedazos y remata con la idea central: hay hombres que evitan comer ciertos alimentos por miedo al juicio social, y eso no tiene sentido, repitiendo la frase: “Los hombres también pueden comer esta fruta en público”.

Una de las cosas que vuelven una joya este nuevo video de la rapera es su fuerte risa al explicar el procedimiento, pues parece que a ella misma le parece absurdo, pero necesario, enseñar a las personas la forma de pasar desapercibidos. Es como si la cantante de la nada se hubiera puesto a dar clases a todo el internet a través de las redes sociales.

Más allá del chiste: el tabú masculino que Cardi señala

Aunque el internet lo tomó como meme, el fondo del mensaje es interesante. Pues para muchos hombres, comer un plátano en público se ha convertido en un tabú social, que genera incomodidad o burlas. Algo tan simple no debería ser complicado y eso Cardi B lo sabe muy bien. Es por eso que ella, muy a su estilo, se burla de lo absurdo de la problemática y ofrece una solución muy simple a una actividad tan cotidiana como comer, pero que para muchos es motivo de estrés.

Cardi B tiene los momentos virales más divertidos del internet

Cardi B es una mujer muy carismática y expresiva, por lo que varios de sus videos se han viralizado y convertido en frases célebres que se han agregado al lenguaje popular de varios jóvenes, como: “cara de guanábana”, “Corooonaviruuus” “OMG, what is thar?"