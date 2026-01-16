Feria de San Marcos 2026: ¿Cuándo inicia y qué artistas estarán GRATIS en el Foro de las Estrellas? Días, posibles horarios y cartel completo
La expectativa llegó a su punto más alto con la revelación oficial del cartel del Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los anuncios más esperados por habitantes de Aguascalientes y visitantes de todo el país.
Como cada año durante la presentación de la Feria de San Marcos se confirmó que el Foro de las Estrellas volverá a ser el corazón musical, albergando a figuras destacadas de la escena nacional e internacional.
Este 15 de enero autoridades y organizadores destacaron que la programación para la Feria de San Marcos 2026 fue diseñada para atraer a públicos de todas las edades y gustos musicales, consolidando al Foro de las Estrellas como uno de los escenarios gratuitos más importantes de América Latina. La diversidad de géneros y la calidad de los espectáculos refuerzan la posición de la feria como un referente cultural y de entretenimiento a nivel nacional.
La revelación del cartel generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales. Este anuncio marca oficialmente el inicio de la cuenta regresiva para una nueva edición de la feria, que cada año recibe a millones de asistentes.
¿Qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026?
La Feria de San Marcos que es conocida por ser “la más grande e importante de México” se llevará acabo del 18 de abril al 10 de mayo y para esta edición 198, el Foro de las Estrellas tendrá conciertos gratis de grandes artistas nacionales e internacionales a continuación te presentamos la cartelera
ABRIL 2026
- 18 de abril Entre Amigos
- 19 de abril Luis Ángel “El Flaco”
- 20 de abril BXS BRYNDIS X Siempre
- 21 de abril Goo Goo Dolls
- 22 de abril J Balvin
- 23 de abril Lara Campos
- 24 de abril La Única Internacional Sonora Santanera
- 25 de abril Andrea Bocelli
- 27 de abril Orquesta Sinfónica Sedena
- 28 de abril Kany García
- 29 de abril El Mimoso
- 30 de abril José Carreras, Kenny G y López Yañez
MAYO 2026
- 1 de Mayo Función Lucha Libre
- 2 de Mayo Audrey , Nuna, Eric Nam y Malli
- 3 de Mayo Foreigner
- 4 de Mayo Kumbia Kings, MI Banda El Mexicano de Germán Román
- 5 de Mayo Grupo Frontera
- 6 de Mayo Mago de Oz
- 7 de Mayo Lila Downs
- 8 de Mayo David Guetta, Presents: The Monolith y Paulo Londra
- 10 de Mayo Empire Of The Sun