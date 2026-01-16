Feria de San Marcos 2026: ¿Cuándo inicia y qué artistas estarán GRATIS en el Foro de las Estrellas? Días, posibles horarios y cartel completo

Como cada año durante la presentación de la Feria de San Marcos se confirmó que el Foro de las Estrellas volverá a ser el corazón musical, albergando a figuras destacadas de la escena nacional e internacional.

Este 15 de enero autoridades y organizadores destacaron que la programación para la Feria de San Marcos 2026 fue diseñada para atraer a públicos de todas las edades y gustos musicales, consolidando al Foro de las Estrellas como uno de los escenarios gratuitos más importantes de América Latina. La diversidad de géneros y la calidad de los espectáculos refuerzan la posición de la feria como un referente cultural y de entretenimiento a nivel nacional.

La revelación del cartel generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales. Este anuncio marca oficialmente el inicio de la cuenta regresiva para una nueva edición de la feria, que cada año recibe a millones de asistentes.

¿Qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026?

La Feria de San Marcos que es conocida por ser “la más grande e importante de México” se llevará acabo del 18 de abril al 10 de mayo y para esta edición 198, el Foro de las Estrellas tendrá conciertos gratis de grandes artistas nacionales e internacionales a continuación te presentamos la cartelera

ABRIL 2026

18 de abril Entre Amigos

19 de abril Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril BXS BRYNDIS X Siempre

21 de abril Goo Goo Dolls

22 de abril J Balvin

23 de abril Lara Campos

24 de abril La Única Internacional Sonora Santanera

25 de abril Andrea Bocelli

27 de abril Orquesta Sinfónica Sedena

28 de abril Kany García

29 de abril El Mimoso

30 de abril José Carreras, Kenny G y López Yañez

MAYO 2026