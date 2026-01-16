Este fue el concierto que pudo determinar que BTS incluyera a México en su gira mundial

Tras revelarse que la banda surcoreana BTS incluyó a la Ciudad de México como parte de su BTS: World Tour 2026 , en las últimas horas se han desatado varias teorías en redes sociales sobre que el integrante de la agrupación, J-Hope pudo haber influido en esta decisión luego de quedar enamorado del ARMY mexicano.

¿Cómo y cuándo fue el concierto de J-Hope, integrante de BTS en la CDMX?

El pasado 22 y 23 de marzo, en la Ciudad de México J-Hope se presentó por primera vez en solitario en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira mundial “Hope On The Stage”. En ambas fechas, el público coreó cada tema, llenó de luz y energía que dejó una impresión imborrable en el artista a pesar del estado de salud en el que se encontraba, ya que en ese momento, atravesaba aparentemente por un fuerte resfriado.

Durante el concierto, Hope detuvo varias veces su actuación para agradecer el entusiasmo de la audiencia mexicana. En un momento emotivo, el idol pronunció una frase que quedará grabada entre los fans: “Voy a regresar”, desatando una ovación total y reafirmando su profundo cariño por el público mexicano.

Tanta fue la emoción del artista que según aficionados y reseñas especializadas, los conciertos en México fueron los únicos que se incluyeron en el documental oficial de J-Hope lo que demostraría un vínculo especial entre el artista y el público mexicano.

¿El exitoso concierto de J-Hope en el Palacio de los Deportes pudo determinar que México fuera considerado en el BTS. World Tour 2026?

El éxito sin precedentes de J-Hope en México ha sido señalado por parte del fandom como un factor que pudo influir en la decisión de BTS y su equipo de programar tres conciertos en la Ciudad de México dentro de su gira mundial en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Este número de conciertos coloca a México como uno de los pocos países en Latinoamérica con tres presentaciones confirmadas.

El impacto de las presentaciones de j-hope en marzo de 2025 no solo marcó un hito en su carrera como solista, sino que también reafirmó la fuerza del fandom mexicano dentro de la comunidad global de BTS.