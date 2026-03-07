¿Se va del grupo? CD9 detiene actividades de un integrante debido a fuertes acusaciones en su contra

A través de un comunicado oficial la banda mexicana CD9 compartió un mensaje en el que dijo que detendrá las actividades de Freddy Leyva en el grupo musical, esto debido a lo que había ocurrido recientemente con el artista, pues es señalado de solicitar fotografías a fans y tener una conversación subida de tono con una persona.

¿Freddy Leyva volverá a ser parte de CD9?

Hasta el momento se desconoce cuándo volverá de formar parte de la banda, misma que dijo que Freddy debía resolver los asuntos que le correspondían. “Para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad”, fueron palabras de la banda, mientras reiteraron que los demás integrantes continuarán cumpliendo con los compromisos y las actividades programadas. Por su parte, cerraron el comunicado diciendo que buscan actuar con claridad, responsabilidad y mucho respeto.

¿De qué acusan a Freddy Leyva?

Recientemente se ha señalado al integrante de CD9, a través de redes sociales, de pedir fotografías íntimas a fans lo que ha generado una fuerte polémica en internet. Por otra parte, el cantante mantuvo una conversación con un internauta que poco a poco fue subiendo de tono. En estos mensajes el cantante llama “naco” a una persona, además en las capturas que el usuario compartió a través de X para evidenciar la actitud del artista, al parecer Freddy habría sacado un arma para intimidarlo. De acuerdo con señalamientos en X, todo habría comenzado por señalar al artista de no tener comportamientos congruentes respecto a la situación que ocurría en Guadalajara.

¿Qué dijo Freddy Leyva sobre las acusaciones en su contra?

El reconocido artista compartió en sus redes sociales un mensaje en el que dijo “Reconozco que cometí un error al responder impulsivamente a una cuenta anónima que me provocó constantemente con información privada y mensajes destinados a lastimarme”. El artista dijo que habló desde el miedo y el enojo por lo que pedía disculpas ya que no había sido la manera correcta de reaccionar ante la situación.

Por otra parte, dijo que respecto a las conversaciones que estaban circulando en redes, estas habían sido con una persona adulta pero que asume su responsabilidad ya que hablar de forma privada se podía mal interpretar además de que señaló que rechaza totalmente cualquier forma de abuso, violencia o acoso en contra de las mujeres.

Hasta el momento sus actividades con CD9 han sido detenidas y se desconoce cómo se resolverá dicha situación en la que se encuentra involucrado.