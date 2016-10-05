CD9 en Lip Sync México

Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Alan Navarro y Bryan Mouque forman la boy band mexicana CD9, y con tan sólo 3 años de carrera han logrado romper varios récords y permanecer en el gusto de las jovencitas.

En 2013 publicaron de manera independiente “The Party”, que rápidamente los llevó a firmar con un sello discográfico con el que grabaron su primer álbum de estudio llamado “CD9” y el cual logró un disco de oro; galardón que alcanzó después su segundo disco “Evolution” (2016).

CD9 viene del acrónimo “código 9”, término que usaban los chicos de la banda al formar el grupo. Jos fue el encargado de comenzar esta aventura e invitó a sus amigos Alonso y Alan, quien a su vez invitó a su primo Freddy. William Valdés se unió a la banda para conformar los cinco elementos; sin embargo fue sustituido por Bryan al poco tiempo.

Descúbrelos en una faceta distinta cuando se suban al escenario de Lip Sync México