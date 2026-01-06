Céline Dion llegó a TikTok y lo hizo con un video tan icónico que se volvió viral al instante
Céline Dion llegó a TikTok y bastaron 17 segundos para que el video se volviera viral. Con humor y mucha actitud, demostró que también sabe jugar el juego de la Gen Z.
El mundo en internet es lo de hoy y, si no te quedas atrás, es momento de entrarle a las redes sociales. Fue por eso que Céline Dion decidió abrir su cuenta de TikTok y hacer su debut; su primer video fue tan carismático que se volvió viral de inmediato. La legendaria cantante sorprendió al abrir su cuenta oficial compartiendo un video corto, divertido y completamente consciente del lenguaje de la plataforma.
Con este pequeño clip, Céline Dion demostró que ella siempre está “en onda” y actualizada. La cantante se declaró lista para conectar con nuevas audiencias con ayuda de esta plataforma sin perder su esencia.
@celinedion
They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx…♬ original sound - Celine Dion
El video con el que Céline conquistó TikTok
Aquí te contamos todo lo que dice el clip, de apenas 17 segundos, donde Dion se presenta con total naturalidad:
Ella abre muy emocionada el video presentándose: “Mi nombre es Céline”. Luego, de una forma muy simpática, comienza a bromear sobre su edad y mencionar que tiene hijos que la motivaron a entrar a la red social. La escena se vuelve aún más divertida cuando imita a sus hijos gemelos de 14 años insistiéndole: “¡Tenemos que meterte en TikTok!”.
La cantante se arriesga a usar efectos de audio como toda una profesional en las redes sociales para contar la simpática historia de cómo llegó a la red social a su público. Dion conquistó al público con este clip por la forma en la que utiliza el humor para hablar de ella misma y su vida. El remate llega cuando se colocan lentes de caricatura en los ojos; luego, suena un bajo al estilo Seinfeld y ella concluye con una divertida frase: “Céline Dion es cool. Eso es increíble. TikTok, ¡aquí voy!”
Un caption que también dijo mucho
O Celine Dion resultó que nació para cantar y las redes sociales o está muy bien asesorada. Y es que muchos resaltan que, más allá del video, el texto que acompañó la publicación terminó de ganarse al público. Dion escribió que su equipo le dijo que “era momento”, y que ella no entendió a qué se refería. En el texto afirma que no le explicaron nada y simplemente le devolvieron el celular y desaparecieron.
“Así que aquí estoy, aprendiendo cómo funciona este mundo de TikTok… un video a la vez”, escribió, agradeciendo a quienes ya la siguen en la plataforma.
Un regreso que emociona a los fans
Esta aparición no solo es emblemática por la forma en la que Céline llega a TikTok. Se convierte también en una de sus apariciones públicas más recientes. Recordemos que en los últimos años, la artista ha mantenido un perfil bajo tras revelar en 2022 que padece stiff-person syndrome, condición que la obligó a cancelar su gira mundial para enfocarse en su salud.
Por eso, verla relajada, con humor y cercana en redes sociales fue especialmente significativo, para todos sus seguidores.