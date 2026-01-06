Céline Dion llegó a TikTok y lo hizo con un video tan icónico que se volvió viral al instante

El mundo en internet es lo de hoy y, si no te quedas atrás, es momento de entrarle a las redes sociales. Fue por eso que Céline Dion decidió abrir su cuenta de TikTok y hacer su debut; su primer video fue tan carismático que se volvió viral de inmediato. La legendaria cantante sorprendió al abrir su cuenta oficial compartiendo un video corto, divertido y completamente consciente del lenguaje de la plataforma.

También te puede interesar: Cantante de k-pop fue rescatada tras sufrir una grave crisis de salud mental en Año Nuevo

Con este pequeño clip, Céline Dion demostró que ella siempre está “en onda” y actualizada. La cantante se declaró lista para conectar con nuevas audiencias con ayuda de esta plataforma sin perder su esencia.

@celinedion They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx… ♬ original sound - Celine Dion

El video con el que Céline conquistó TikTok

Aquí te contamos todo lo que dice el clip, de apenas 17 segundos, donde Dion se presenta con total naturalidad:

Ella abre muy emocionada el video presentándose: “Mi nombre es Céline”. Luego, de una forma muy simpática, comienza a bromear sobre su edad y mencionar que tiene hijos que la motivaron a entrar a la red social. La escena se vuelve aún más divertida cuando imita a sus hijos gemelos de 14 años insistiéndole: “¡Tenemos que meterte en TikTok!”.

La cantante se arriesga a usar efectos de audio como toda una profesional en las redes sociales para contar la simpática historia de cómo llegó a la red social a su público. Dion conquistó al público con este clip por la forma en la que utiliza el humor para hablar de ella misma y su vida. El remate llega cuando se colocan lentes de caricatura en los ojos; luego, suena un bajo al estilo Seinfeld y ella concluye con una divertida frase: “Céline Dion es cool. Eso es increíble. TikTok, ¡aquí voy!”

Un caption que también dijo mucho

O Celine Dion resultó que nació para cantar y las redes sociales o está muy bien asesorada. Y es que muchos resaltan que, más allá del video, el texto que acompañó la publicación terminó de ganarse al público. Dion escribió que su equipo le dijo que “era momento”, y que ella no entendió a qué se refería. En el texto afirma que no le explicaron nada y simplemente le devolvieron el celular y desaparecieron.

“Así que aquí estoy, aprendiendo cómo funciona este mundo de TikTok… un video a la vez”, escribió, agradeciendo a quienes ya la siguen en la plataforma.

Un regreso que emociona a los fans

Esta aparición no solo es emblemática por la forma en la que Céline llega a TikTok. Se convierte también en una de sus apariciones públicas más recientes. Recordemos que en los últimos años, la artista ha mantenido un perfil bajo tras revelar en 2022 que padece stiff-person syndrome, condición que la obligó a cancelar su gira mundial para enfocarse en su salud.

Por eso, verla relajada, con humor y cercana en redes sociales fue especialmente significativo, para todos sus seguidores.

