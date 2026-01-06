Cantante de k-pop fue rescatada tras sufrir una grave crisis de salud mental en Año Nuevo

La industria del k-pop comenzó 2026 con una noticia que estremeció a fans de todo el mundo: una cantante surcoreana fue rescatada con vida tras atravesar una severa crisis de salud mental. Se trata de Kwon Mina, artista de 32 años, conocida por formar parte de un grupo femenino de k-pop, quien fue auxiliada a tiempo gracias a la reacción de seguidores y autoridades.

Afortunadamente, en este caso no hubo malas noticias como suele suceder en el país surcoreano, pues su vida fue salvada a tiempo, y actualmente se encuentra bajo atención médica y acompañamiento.

¿Qué ocurrió con Kwon Mina en Año Nuevo?

El 1 de enero, Mina publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida que alarmó de inmediato a sus seguidores que pudieron ver la historia que publicó. En el texto, la cantante reveló a sus fans que se sentía mentalmente inestable, agotada y profundamente afectada por su dolor emocional.

Por fortuna, el mensaje fue visto a tiempo y provocó la reacción inmediata de sus seguidores. Los fans se dieron a la tarea de comenzar a reportar la publicación y a pedir ayuda, lo que permitió que las autoridades actuaran con rapidez. Horas después, la propia Mina explicó que había perdido el conocimiento, que fue atendida y que sus publicaciones fueron eliminadas por seguridad.

|Crédito: Noam Galai/Getty Images

¿Cuál es su estado de salud y qué la llevó a este punto?

De acuerdo con medios especializados, la cantante Kwon Mina fue localizada y auxiliada a tiempo, evitando un desenlace fatal. Su situación actual se mantiene bajo resguardo médico, pero se sabe que ya cuenta con seguimiento psicológico.

La verdad es que esta no era la primera vez que la actriz muestra señales de sufrir problemas de salud mental. Desde 2020, Mina ha hablado abiertamente sobre lo difícil que ha resultado para ella mantenerse estable; incluso llegó a señalar que se autolesionó en alguna ocasión y que la mayoría de sus problemas se derivan del impacto emocional a raíz del acoso que asegura haber sufrido durante su etapa en AOA.

Además, la artista ha compartido que también carga con traumas y problemas derivados de una presunta agresión sexual que sufrió en 2007, así como con procesos legales largos y dolorosos que afectaron gravemente su bienestar emocional.

¿Quién es Kwon Mina?

Kwon Mina debutó en 2012 como integrante de AOA, donde se desempeñó principalmente como rapera y bailarina. El grupo se volvió reconocido en todo el mundo, alcanzando gran popularidad con temas como Miniskirt, Like a Cat, Heart Attack y Short Hair. Tras su salida del grupo, Mina también desarrolló una carrera como actriz, participando en k-dramas y programas de entretenimiento de la televisión surcoreana.

Líneas de ayuda en México y CDMX

Si tú o alguien cercano necesita apoyo, existen líneas gratuitas y confidenciales:

Línea de la Vida: 800 911 2000 (24/7, atención nacional)

911, opción 4: Atención a crisis emocionales

LOCATEL CDMX: 55 5658 1111

Consejo Ciudadano CDMX: 55 5533 5533

Y recuerda, buscar ayuda no es señal de debilidad, es un acto de responsabilidad y amor.

