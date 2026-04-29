Tips para alcanzar boletos liberados para el concierto de BTS: Cómo comprar de forma segura

Tras las altas esperanzas de poder alcanzar un boleto para los conciertos que BTS ofrecerá en la Ciudad de México comienzan las dudas de ¿cómo poder adquirirlos?, ¿cuándo se liberan? o el costo que tendrán, por lo que aquí te dejamos algunos consejos para que no te agarre desprevenido esta “segunda venta de boletos” y aunque en el sistema aparezca que el evento está “Sold Out”.

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Para empezar, debes de tener en cuenta que no es una venta que cuente con varios boletos a disposición como se hizo en la primera, ya que, estos accesos que se liberan son aquellos que han quedado en el sistema bloqueados y regresan debido a falta de pago o que habían sido apartados o bloqueados por la producción, por lo que estos boletos se vuelven más cotizados, sin embargo, son posibles de conseguir.

Asimismo, esta venta no siempre es anunciada de forma oficial pero sí es una práctica real dentro de la industria del entretenimiento en vivo y se ha realizado en anteriores eventos por lo que se recomienda estar en alerta tanto en la aplicación como en el sitio web de la boletera, ya que, la liberación puede darse en distintos momentos, como 48 horas antes del concierto o días posteriores.

A continuación te dejamos algunos tips para comprar de forma segura estos boletos liberados para el concierto de BTS en México.

Uno de los consejos clave y más importantes es revisar constantemente la plataforma oficial de la boletera, ya que esta liberación ocurre sin previo aviso por lo que entrar varias veces al día puede aumentar las posibilidades.

Nota: hasta el día 27 de abril 2026 la plataforma indicaba que las tres fechas ya estaban agotadas y no daba acceso al mapa interactivo, sin embargo, este 28 de abril aparece la leyenda “poca disponibilidad” y abre el mapa, lo que ha creado entre fans especulaciones de que en estos días u horas podrían liberarse algunos boletos.

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