Cómo llegar al Estadio GNP para el concierto de BTS: rutas, Metro y consejos para ARMY

BTS dará sus conciertos en el Estadio GNP este 7, 9 y 10 de mayo de 2026, los cuales prometen convertirse en uno de los puntos más concurridos de la CDMX durante esos días. Es por eso que los ARMY, que son una comunidad muy prevenida, han comenzado a buscar la forma de llegar más rápido y de forma segura al recinto ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Ya sea que planees usar el Metro, el Metrobús, coche particular o apps de transporte, lo mejor es estar preparado; por eso aquí te contamos cuáles son las mejores rutas, junto con algunas recomendaciones y tips para sobrevivir al evento.

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¿Dónde está el Estadio GNP y cuál es la mejor forma de llegar?

Primero hay que tomar en cuenta que el Estadio GNP se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco, muy cerca del Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez. Las opciones más recomendables para acudir a este tipo de conciertos masivos sin duda son el transporte público, especialmente el Metro, esto porque la zona suele colapsar con todo el tráfico que se hace antes y después del evento.

¿Cómo llegar al Estadio GNP en Metro?

Las estaciones más cercanas al recinto son:



Ciudad Deportiva (Línea 9)

(Línea 9) Puebla (Línea 9)

(Línea 9) Velódromo (Línea 9)

Si no sabes cómo llegar a la Línea 9, toma en cuenta que:



Si vienes del Centro CDMX → toma Línea 1 y transborda a Línea 9

Si vienes del norte → conecta desde Pantitlán

Si vienes del sur → combina con Línea 2 o Línea 8

Desde cualquier punto, tú puedes caminar entre 10 y 20 minutos; el tiempo de camino dependerá del acceso que esté habilitado para el concierto. Recuerda que, si quieres sufrir menos por las aglomeraciones, no eches en saco roto la idea de llegar varias horas antes al lugar por el flujo de ARMY, el cual será enorme, pues las estaciones se suelen saturar rápidamente.

¿Conviene ir en coche o pedir Uber?

Toma en cuenta que el estacionamiento suele agotarse rápidamente y la salida del concierto suele tardar mucho tiempo. También es importante saber que las tarifas dinámicas de las aplicaciones de transporte suelen dispararse el día del evento. Muchos fans prefieren caminar calles antes de llegar para evitar las zonas saturadas.

Consejos para ARMY antes del concierto

Recuerda llevar tu celular con buena carga, llevar tu batería portátil por cualquier cosa y, sobre todo, no olvides ubicar previamente tu puerta de acceso. También es buena idea que junto a tus amigos o familiares acuerden un punto de reunión por si la señal telefónica se complica dentro del estadio.