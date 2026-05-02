ÚLTIMA HORA: Reportan más de 136 mil personas en la fila de espera durante la liberación de boletos para el concierto de BTS en CDMX

Este 02 de mayo de 2026 a comenzado la segunda liberación de la venta de boletos para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, se ha reportado que más de 136 mil armys esperan por comprar boletos, lo que es casi imposible que se lleve a cabo debido a que las entradas son limitadas y muchos boletos ya fueron vendidos durante la preventa y venta general.

Así fue la liberación de boletos para el concierto de BTS en CDMX este 02 de mayo

Este 02 de mayo se llevó a cabo la segunda liberación de boletos para el concierto de BTS, luego de que en la primera las entradas se agotaran a la brevedad. La fecha fue anunciada el día de ayer, 01 de mayo, por lo que muchas armys que no habían conseguido entradas recibieron la esperanza de poder ver a una de las bandas más importantes del k-pop en la actualidad ya que todas tienen acceso a la compra y no se necesita una membresía de forma estricta. A pesar de esta posibilidad de compra muchas armys se encuentran con números muy grandes en la fila virtual, incluso algunas personas han reportado tener números superiores a los 162,000 en la fila virtual. Por otro lado, otras armys han informado no haber alcanzado boletos en esta liberación de entradas.

Reportan más de 136 mil personas en la fila virtual para conseguir boletos para el concierto de BTS en CDMX|Crédito: Eduardo Camarena

¿Cuánto costarán los boletos para BTS en el Estadio GNP Seguros en la segunda liberación de entradas?

De acuerdo con lo que Ocesa ha compartido, los precios de los boletos se mantienen igual y no hay cambios. A continuación te presentamos la lista oficial del valor de cada entrada, la cuál cambia dependiendo la sección.

Sección Platino A - $8,953 $13,330

Sección Platino B -$8,482 $12,722 $12,468

Sección Verde - $8,010 $8,811 $12,016 $11,211

Sección Naranja A - $4,948 $5,442 $6,679 $6,185

Sección Naranja B - $2,840 $3,124 $

Sección Naranja C - $1,767 $1,944

Sección Morado - $4,476 $4,924 $7,162 $5,819

Paquete VIP . $17, 782

¿Se abrirá una tercera liberación de boletos para el concierto de BTS en CDMX?

De acuerdo con el comunicado de Ocesa podrían liberarse algunas entradas el mismo día del concierto. Sin embargo, podría ser un número muy limitado y estarán sujetos a los ajustes finales de la producción así como a la disponibilidad. La misma empresa a asegurado que no es una venta garantizada.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?

BTS, la reconocida banda de k-pop conformada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pisarán tierras aztecas el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, esto con motivo del BTS WORLD TOUR "ARIRANG". Cada una de las presentaciones promete ser histórica y fascinante.

