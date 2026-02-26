Enanitos Verdes darán concierto GRATIS: fecha, lugar y todo lo que debes saber

Hay buenas noticias para los fans de la buena música, pues los Enanitos Verdes darán concierto gratis en México. Así es, la banda de rock argentina se presentará el sábado 2 de mayo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, dentro del Paladares Festival. La entrada será completamente gratuita, lo cual emociona a muchos fans del rock en español y a los amantes de los festivales gastronómicos.

Enanitos Verdes gratis en Monterrey: el gran atractivo del festival

El anuncio sorprendió a más de uno, pues es poco común que la agrupación se presente en un evento sin costo. Los Enanitos Verdes prometen dar un show cargado de energía y mucha nostalgia con canciones como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”. Resulta emocionante ver que un concierto como este puede ayudar a difundir la cultura musical con las nuevas generaciones. Esto convierte a este concierto en una experiencia intergeneracional donde padres e hijos pueden cantar las mismas canciones.

¿Qué es el Paladares Festival y qué más habrá?

Algo que hace único este festival es que no solo disfrutarás de buena música, pues es también uno de los más grandes eventos gastronómicos del país. Durante el 2 y 3 de mayo, el público encontrará más de 100 restaurantes y foodtrucks, zonas de grill, retos de tacos, mixología y espacios familiares. Un evento que no te puedes perder, pues busca crear una experiencia completa para toda la familia que se pueda disfrutar de principio a fin.

Cartel musical y lo que falta por anunciar

Al evento no solo asistirán Los Enanitos Verdes; el cartel incluye artistas como Sólido, Costumbre, Tenampa Brass Band, Tribunal y Dany Guajardo. Si no te quieres perder a la banda argentina y toda la experiencia, toma en cuenta que el lugar podría estar concurrido, por lo que te recomendamos llegar temprano para que puedas disfrutar sin preocuparte por conseguir un lugar. ¿Estás isto?